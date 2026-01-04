Росавиация открыла аэропорт Волгограда, 4 самолёта ушли на запасные аэродромы





Международный аэропорт Волгоград поздним вечером 4 января возвращается к штатной работе после пяти часов вынужденного простоя. Росавиация в 22.40 мск сообщила об открытии воздушной гавани.

Напомним, о закрытии аэропорта в Волгограде федеральное агентство сообщило около 17.30 мск в воскресенье. К вечеру количество задержанных рейсов достигло 20 – вылет большинства перенесён с 4 на 5 января.

– В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли четыре самолета, – сообщает Росавиация. – Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.