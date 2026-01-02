4,5 тысячи жителей аварийных домов расселят в Волгоградской области





На территории 10 муниципалитетов Волгоградской области предстоит расселить 4,5 тыс. человек из аварийного жилья на общей площади в 60 тысяч квадратных метров. Такая задача поставлена в рамках региональной адресной программы, стартовавшей в октябре 2025 года. По данным комитета строительства Волгоградской области, в Волгограде и Калаче-на-Дону уже заключены контракты на приобретение благоустроенного жилья в новостройках для переселенцев — ключи от новых квартир они получат уже в 2026-м.

В то же время с октября 2025 года уже свыше ста жителей Михайловки, Жирновска и Суровикино выбрали денежную компенсацию вместо предоставления квартир. Напомним, региональная адресная программа реализуется при поддержке Фонда развития территорий и будет действовать до конца 2027 года.







