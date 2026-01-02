Расследования

4,5 тысячи жителей аварийных домов расселят в Волгоградской области

Расследования 02.01.2026 09:54
02.01.2026 09:54


На территории 10 муниципалитетов Волгоградской области предстоит расселить 4,5 тыс. человек из аварийного жилья на общей площади в 60 тысяч квадратных метров.  Такая задача поставлена в рамках региональной адресной программы, стартовавшей в октябре 2025 года. По данным комитета строительства Волгоградской области, в Волгограде и Калаче-на-Дону уже заключены контракты на приобретение благоустроенного жилья в новостройках для переселенцев — ключи от новых квартир они получат уже в 2026-м.

В то же время с  октября 2025 года уже свыше ста жителей Михайловки, Жирновска и Суровикино  выбрали денежную компенсацию вместо предоставления квартир. Напомним, региональная адресная программа реализуется при поддержке Фонда развития территорий и будет действовать до конца 2027 года.



Лента новостей

12:58
В Камышине спасли провалившегося под лед 60-летнего мужчинуСмотреть фотографии
12:15
Новый размер маткапитала и детских пособий назвали волгоградцамСмотреть фотографии
11:04
В Волгоградской области собрали рекордный урожай фруктов и ягодСмотреть фотографии
10:34
Кофе с хлебом стали лидерами по подорожанию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:54
4,5 тысячи жителей аварийных домов расселят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:36
Музей «Сталинградская битва» возобновил работу 2 январяСмотреть фотографии
09:01
Два желтых уровня погодной опасности ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:40
10-часовая угроза БПЛА снята в Волгограде и областиСмотреть фотографии
07:14
Первую сильную магнитную бурю в 2026 году могут ощутить волгоградцыСмотреть фотографии
06:39
Малоимущие волгоградцы с двумя детьми получат 25 тысяч с вычета НДФЛСмотреть фотографии
21:57
Бастрыкину доложат о драке волгоградца с подросткамиСмотреть фотографии
21:55
В Волгоградской области 1 января объявили об угрозе атак БПЛАСмотреть фотографии
21:26
Санавиация эвакуировала в Волгоград первых в 2026 году пациентовСмотреть фотографии
21:12
Волгоградцы сдают билеты на поезда в сторону КраснодараСмотреть фотографии
20:46
От 100 тысяч до 1,7 миллиона: в Волгоградской области обновили постановление о выплатах участникам СВОСмотреть фотографии
20:22
Опубликован измененный график движения поездов из-за метели на КубаниСмотреть фотографии
19:08
Роструд назвал самую востребованную профессию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:38
В Волгоградской области сообщают о смерти подростка на улице в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
17:53
Достаток или удар по кошельку? Смотрим, что повлияет на доходы волгоградцев в новом годуСмотреть фотографии
17:11
Первый ребенок в 2026 году родился в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:30
Андрей Бочаров озвучил планы на 2026 год по развитию волгоградского здравоохраненияСмотреть фотографии
15:42
Волгоградцы 1 января столкнулись с задержками поездов из-за снегопада на юге РоссииСмотреть фотографии
14:16
Объявлен двухдневный траур по погибшим от удара ВСУ в Херсонской областиСмотреть фотографии
13:39
Умер известный волгоградский сортоиспытатель Николай ЧеботковСмотреть фотографии
12:57
Коммунальные службы чистят Волгоград после новогодней ночиСмотреть фотографии
12:25
Фуры из Китая привезли в Волгоград детали гигантского аттракционаСмотреть фотографии
11:46
200 спасателей патрулируют места зимней рыбалки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:22
Быстрее, надежнее и с ветерком: какие транспортные мечты сбылись у волгоградцев в 2025 годуСмотреть фотографии
10:51
«Многие сгорели заживо»: 24 россиянина погибли при атаке ВСУ по кафе и гостинце у Черного моряСмотреть фотографии
09:58
Пёс Кокос из волгоградского приюта чудом нашел нового хозяинаСмотреть фотографииCмотреть видео
 