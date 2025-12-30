Из Москвы в Волгоград везли партию «левого» алкоголя к Новому году





В Волгограде накануне новогодних праздников полиция пресекла массовую реализацию крупной партии контрафактного алкоголя. Нелегальная продукция неизвестного происхождения была фурами завезена в областной центр, однако отгрузить неликвид членам ОПГ помешали правоохранительные органы.







- В момент поставки из Московской области и перегрузки контрафактной алкогольной продукции, а также обыска используемого злоумышленниками склада на территории промышленной базы в Краснооктябрьском районе Волгограда по подозрению в совершении преступления полицией задержаны семеро жителей Волгограда, Подольска и города Люберцы, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Во время осмотра грузовиков силовики изъяли 4,8 тыс. бутылок алкогольной продукции, а также 8 тонн спирта.

Отметим, в отношении участников и организаторов незаконной деятельности возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 171.1 и части 2 статьи 171.3 УК РФ.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области