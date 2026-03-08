



Глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по информации о нарушении жилищных прав жителей общежития в Краснооктябрьском районе Волгограда. Местные жители пожаловались в соцсетях на аварийное состояние общежития.





Согласно информации, почти два месяца жители аварийного общежития по адресу ул. 2-я Штурманская, 19 лишены доступа к холодной воде в местах общего пользования. В доме регулярно происходят коммунальные аварии, а после неоднократных обещаний органов власти провести ремонт было принято решение о сносе здания и расселении, однако этого до сих пор сделано не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СК поручил руководителю СУ СК России по региону Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

Видео: Волгоград / t.me