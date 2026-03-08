Главное

Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной Патриарх Кирилл наградил Андрея Бочарова орденом Сергия Радонежского

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
Средняя зарплата в России в декабре выросла более чем на 40 тысяч рублей. Такие данные были предоставлены  Единой межведомственной информационно-статистической системой 8 марта.  Так, по данным системы, в среднем...
 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
Президент РФ Владимир Путин 8 марта поздравил россиянок с Международным женским днем. Видеопоздравление главы страны было опубликовано на сайте Кремля.  - Щедрая, милосердная, по-настоящему мудрая женская душа...
Бастрыкин обратил внимание на обезвоженное общежитие на севере Волгограда

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по информации о нарушении жилищных прав жителей общежития в Краснооктябрьском районе Волгограда. Местные жители пожаловались в соцсетях на аварийное состояние общежития. 



Согласно информации, почти два месяца жители аварийного общежития по адресу ул. 2-я Штурманская, 19 лишены доступа к холодной воде в местах общего пользования. В доме регулярно происходят коммунальные аварии, а после неоднократных обещаний органов власти провести ремонт было принято решение о сносе здания и расселении, однако этого до сих пор сделано не было. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по  ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель СК поручил руководителю СУ СК России по региону Василию Семенову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

18:20
18:20 «Часто люди приходят просто поговорить. Им это нужно»: театральный кассир рассказала, как спасается от профессионального выгорания
17:40
17:40 Средняя зарплата россиян выросла за месяц на 40 тысяч
17:00
17:00 В Волгограде установили доску создателю «Фенибута» Геннадию Ковалеву
16:20
16:20 Бастрыкин обратил внимание на обезвоженное общежитие на севере Волгограда
15:42
15:42 Опрос выяснил, какими женщинами вдохновляются волгоградцы
15:04
15:04 В Волгограде трое суток разыскивают 40-летнего мужчину
14:42
14:42 Два козленка появились на свет в ЦПКиО Волгограда
14:05
14:05 Волгоградкам рассказали о выплате за первенца в 2026 году
13:35
13:35 Волгоградцы поддержали устный экзамен по истории для девятиклассников
13:00
13:00 Мечта поэта: смотрите, сколько красивых девушек живут в Волгограде
12:32
12:32 В Волгограде врачи выписали ребенка, пострадавшего при атаке БПЛА
12:00
12:00 В Волгограде подросток на велосипеде угодил под колеса Mercedes
11:20
11:20 Волгоградки все чаще выбирают «мужские» профессии
10:45
10:45 Мокрый снег и гололедицу в Волгоградской области обещают синоптики на новой неделе
10:16
10:16 Прекрасным дамам посвящается: на Гремячинском ГОКе тепло поздравили женщин с 8 Марта
10:01
10:01 Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
09:30
09:30 Лазарев после неожиданной отмены объявил новые даты концертов в Волгограде
08:55
08:55 Один тюльпан или 101 роза? Волгоградский флорист рассказала, каким букетом растопить сердца волгоградок
08:43
08:43 В МВД сообщили подробности смертельного ДТП на трассе под Волгоградом
08:22
08:22 Волгоградцев предупредили о сбоях в телевещании
08:13
08:13 В Волгограде снят девятичасовой запрет на работу аэропорта
07:36
07:36 Минобороны: два БПЛА сбиты над Волгоградской областью в ночь на 8 марта
07:24
07:24 Четыре столичных рейса отменены и задерживаются из-за атаки БПЛА в Волгоградской области
07:11
07:11 В Волгоградской области снят восьми часовой режим беспилотной опасности
22:26
22:26 Росавиация из-за нового налёта БПЛА остановила работу аэропорта в Волгограде
21:44
21:44 В Волгоградской области второй раз за сутки объявлена беспилотная опасность
21:09
21:09 В Волгограде мэрия поможет владельцам повреждённых БПЛА кафе и киосков
20:12
20:12 Волгоградские сироты, оборонявшие приграничье, получат квартиры вне очереди
18:52
18:52 Лучше поздно, чем никогда? В Волгограде проверят шум от снегогенераторов на Горной поляне
17:18
17:18 Метеорологи предупредили волгоградцев о 26-градусных температурных качелях
 