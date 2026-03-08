



Говорят, что театр начинается с вешалки. Но, пожалуй, каждый человек искусства внесет в эту формулу важную поправку. Театр начинается с его кассы! Оттуда же берет начало та магия, ради которой большинство зрителей и спешат на представления. Почему во времена онлайн-покупок многие волгоградцы все еще выбирают «живые» билеты, и зачем горожане бегут в кассу уже после представления, в новой серии проекта "Люди для людей" корреспондентам ИА «Высота 102» рассказала сотрудница Волгоградского областного театра кукол Марина Инякина.

Долгие годы Марина встречала горожан в авиакассах. Работа, окутанная романтическим флером – взмывающие в небо самолеты, начало пути, как чего-то нового в жизни – была не просто знакома ей до мелочей, но и любима. Любима настолько, что после выхода на пенсию волгоградка не смогла оставаться в тишине собственной квартиры.

- Вскоре я узнала, что директор Волгоградского театра кукол ищет кассира. Сразу же обратилась туда и после первого собеседования решила: я хочу здесь остаться. Это было 9 лет назад, - улыбается женщина. – Работа в кассе, тем более в театральной, требует не только знания своего дела и осведомленности обо всех спектаклях, но и большой человечности. Умения не навязать то, что нужно нам, а мягко посоветовать. Не монотонного выполнения свою работу, а нередко выхода за рамки служебных обязанностей. И, самое главное, мы должны создать ту атмосферу добра, с которой дети зайдут в зрительный зал. Для этого нужно действительно любить свое дело!





В начале своего "театрального" пути Марина Инякина была очарована сценической жизнью. Возвращаясь домой и буквально взахлеб рассказывая близким о новых спектаклях, репетициях и любимых персонажах, она жалела лишь о том, что в свое время не успела увидеть этот мир вместе с ребенком.

- К сожалению, со своим ребенком я не ходила в театр кукол. Как-то не сложилось. Жили далеко от центра, постоянно кружились в делах и заботах, - вздыхает кассир. – Но, если бы у меня была возможность отмотать все назад, я, конечно бы, привела его сюда. Не только для него самого, но и для себя. По правде говоря, больше всего я люблю именно детские, а не взрослые спектакли – в них есть не только сказка и детское очарование, но и та мудрость, которую понимают взрослые зрители. В старом здании, где касса располагалась недалеко от зала, я старалась не пропускать ни одного представления. В новом помещении я сижу чуть дальше, но все равно периодически спешу на спектакли. И, конечно, не пропускаю премьер!





Театральная касса – вовсе не тихая заводь, в которой время течет чуть медленнее, чем за ее пределами. Едва ли не перед каждым спектаклем сюда забегают запыхавшиеся зрители, с надеждой в глазах просящие лишь об одном: «Пожалуйста, скорее!»

- Ситуации, когда родители покупают только один билет на себя и на ребенка, случаются у нас регулярно. За несколько минут до начала представления они с круглыми глазами залетают в кассу и просят: «Пожалуйста, скорее! Опаздываем». Мы тут же оформляем им новый билет, и они уходят от нас довольными. А вообще театральная касса – то место, где не нужна спешка. Порой к нам заходят люди, которые хотят не купить билет, а просто пообщаться. И в этом нет ничего плохого. Честно говоря, я иду на работу с некоторым предвкушением новых встреч и общения. Немало вопросов нам задают и гости Волгограда. К слову, о своем городе и работающем там театре кукол они тоже говорят немало. А уже после представления заходят снова, чтобы сказать: «Если еще раз окажемся в Волгограде, вернемся на другое представление».





Работая в детском театре, волгоградка хотела бы сказать, что все вокруг здесь окутано волшебной атмосферой. Но так бывает не всегда, и вызовы обычной рутинной жизни требуют от кассиров не только умения поддержать разговор, но и хорошей профессиональной закалки.

- Когда долгие годы работаешь в людьми, становишься отчасти психологом, и уже при первой встрече видишь настроение человека, понимаешь, что именно он хочет сказать. Случается, что люди приходят к нам не в самом добром расположении духа. И, если взрослые открыто идут на конфликт, приходится их останавливать: «Здесь ваши дети! Они же не просто слышат, как вы общаетесь. Они копируют эту модель поведения», - говорит сотрудница Волгоградского театра кукол. – Кого-то это останавливает. А кого-то и нет. Но для нас на первом месте – именно дети. Они же помогают прийти в себя после некоторых неприятных моментов. Задают наивные, а порой и поистине взрослые мудрые вопросы, благодарят, а после спектакля часто бегут в кассу, чтобы подарить мне конфету или шоколадку. Знаете, как это трепетно!





Из-за всего того, что кто-то сухо назовёт «спецификой работы», Марина не боится ни исчезновения, ни «увядания» своей профессии.

- Конечно, в наши дни купить билет можно буквально в два клика. Но все-таки живого человека с его настроением, энергетикой это не заменит, - убеждена волгоградка. – Мы работаем для людей, чтобы при встрече с ними нести добро, а заодно и самим получать удовольствие. Иногда мне кажется, что усталость накрывает с головой. Но потом достаточно все переосмыслить, отдохнуть и увидеть детвору, которая заходит к нам с улыбкой. После этого приходит понимание: я хочу поработать еще! Театр начинается не с вешалки. Вешалку ведь можно увидеть уже после входа в него! Конечно же, при наличии билета ( Смеется – Прим.).

Фото Андрея Поручаева