Расследования

Экс-судья Турсунганым Утюшева скончалась в Палласовке Волгоградской области

Расследования 29.12.2025 17:46
0
29.12.2025 17:46


Судья Палласовского районного суда в отставке Турсунганым Утюшева скончалась на 67-м году жизни. Об этом 29 декабря сообщила Объединенная пресс-служба судов региона. 

Судебной системе она уроженка поселка Эльтон Палласовского района посвятила 28 лет профессиональной деятельности, начав в 1996 году с должности судьи Палласовского районного суда. В отставку ушла в 2021 году, однако затем еще на протяжении двух лет работала в суде в качестве исполняющего обязанности судьи.

– За годы работы Турсунганым Леонтьевна зарекомендовала себя как опытный и уважаемый специалист, пользовавшийся высоким авторитетом среди коллег. Руководство Волгоградского областного суда, судьи и сотрудники аппарата выражают соболезнования семье Турсунганым Леонтьевны, – говорится в опубликованном некрологе.

Уточняется, что Турсунганым Утюшева скончалась накануне, 28 декабря, в результате продолжительной болезни. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.12.2025 18:50
Расследования 29.12.2025 18:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2025 17:46
Расследования 29.12.2025 17:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.12.2025 15:13
Расследования 29.12.2025 15:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2025 20:24
Расследования 28.12.2025 20:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.12.2025 15:21
Расследования 28.12.2025 15:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2025 20:28
Расследования 27.12.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2025 16:14
Расследования 27.12.2025 16:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2025 08:31
Расследования 27.12.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.12.2025 07:15
Расследования 27.12.2025 07:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2025 19:36
Расследования 26.12.2025 19:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.12.2025 16:31
Расследования 26.12.2025 16:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2025 20:28
Расследования 25.12.2025 20:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2025 17:12
Расследования 25.12.2025 17:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.12.2025 11:45
Расследования 25.12.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.12.2025 19:25
Расследования 24.12.2025 19:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:50
Умерла изуродованная канцелярским ножом в сауне ростовчанкаСмотреть фотографии
18:30
Войска беспилотных систем: кто из волгоградцев может вступить, какие выплатыСмотреть фотографии
17:47
Новые ЖК, «фишки» и планы: «Синара-Девелопмент» построила в 2025 году в Волгограде свыше 50 тыс. кв. метров жильяСмотреть фотографии
17:46
Экс-судья Турсунганым Утюшева скончалась в Палласовке Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:15
Пострадавшие от БПЛА волгоградцы начали получать выплаты: объясняем, за что и сколькоСмотреть фотографии
16:43
Памятник и музей СВО у Мамаева кургана в Волгограде воздвигнут в 2026 годуСмотреть фотографии
15:16
Растопили лед: в Волжском прошел фестиваль русских забав, елок и новогодних нарядовСмотреть фотографии
15:13
Волгоградец забил до смерти пассажира автобуса в Советском районеСмотреть фотографииCмотреть видео
15:13
Членов финансовой ОПГ жестко скрутили волгоградские силовикиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:28
Волгоградцам досрочно выплачивают проиндексированные на 7,6% пенсииСмотреть фотографии
14:05
Короткая предновогодняя неделя началась у волгоградцевСмотреть фотографии
13:51
Под Волгоградом 330 жителей поселка 9-й день выживают без воды и отопленияСмотреть фотографии
13:48
И вкусно, и полезно: как кормить детей в новогодние праздники без вреда для здоровьяСмотреть фотографии
13:12
«Концессии» на новогодних каникулах: как будут работать и куда звонитьСмотреть фотографии
12:49
Новогоднюю ночь с легким морозцем без снега прогнозируют в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:21
Волгоградка отсудила у «дочки» РЖД компенсацию за поездку в вагоне без туалетовСмотреть фотографии
12:18
Новые «ловушки» для лихачей появились на дорогах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:03
В Волгограде 43 ветерана СВО пополнили ассоциациюСмотреть фотографии
11:40
ДТП остановило скоростные трамваи от Триумфальной до ТРЦ Европа в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде школьник за рулём «Жигулей» спровоцировал ДТП на ул. ЭлектролесовскойСмотреть фотографии
11:21
Дорожники обработали улицы реагентами к утреннему часу пик в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:56
Пассажирка Audi скончалась после страшного ДТП с грузовиком в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:44
Мобильные офисы налоговой службы примут волгоградцев в январе: график работыСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде в 2026 году подорожает проезд в речных трамвайчикахСмотреть фотографии
10:00
Мультипликаторы создали мультик по рисункам ребенка из Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:53
Путин утвердил днём памяти жертв геноцида советского народа 19 апреляСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде утвердили праздничный график работы миграционной службыСмотреть фотографии
09:37
Московская компания сорвала обустройство пожарного пункта под ВолгоградомСмотреть фотографии
09:28
Часть Урюпинска отключат от водоснабжения из-за аварииСмотреть фотографии
09:15
Губернатор Андрей Бочаров почтил память жертв терактов 2013 годаСмотреть фотографии
 