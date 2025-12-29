



Судья Палласовского районного суда в отставке Турсунганым Утюшева скончалась на 67-м году жизни. Об этом 29 декабря сообщила Объединенная пресс-служба судов региона.

Судебной системе она уроженка поселка Эльтон Палласовского района посвятила 28 лет профессиональной деятельности, начав в 1996 году с должности судьи Палласовского районного суда. В отставку ушла в 2021 году, однако затем еще на протяжении двух лет работала в суде в качестве исполняющего обязанности судьи.

– За годы работы Турсунганым Леонтьевна зарекомендовала себя как опытный и уважаемый специалист, пользовавшийся высоким авторитетом среди коллег. Руководство Волгоградского областного суда, судьи и сотрудники аппарата выражают соболезнования семье Турсунганым Леонтьевны, – говорится в опубликованном некрологе.

Уточняется, что Турсунганым Утюшева скончалась накануне, 28 декабря, в результате продолжительной болезни.