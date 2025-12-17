Гордума одобрила выплаты волгоградцам, пострадавшим при атаках БПЛА





В Волгограде сегодня, 17 декабря, депутаты Волгоградской городской думы приняли разработанный мэрией документ, закрепляющий правовые основания на оказание социальной помощи гражданам, чье здоровье или имущество пострадали в результате атаки дронами ВСУ.

Как сообщает ИА «Высота 102», новый документ определяет механизм предоставления такой помощи. Социальная помощь будет предоставляться в виде выплат в следующих случаях:

в связи с полной или частичной утратой имущества первой необходимости,

в связи с причинением вреда здоровью,

в случае повреждения жилого помещения,

в случае повреждения автомобиля.

Гражданам, пострадавшим от атаки БПЛА и падения их обломков на территории Волгограда, социальная помощь будет предоставляться по каждому из соответствующих оснований.

Данные меры, уточняют в городской думе, помогут поддержать жителей Волгограда, попавших в сложную жизненную ситуацию. При этом уточняется, что каждый случай будет рассматриваться индивидуально, с учетом личных обстоятельств.

Важно отметить, что меры поддержки, согласно утвержденному документу, распространяются на случаи, произошедшие с начала 2025 года. То есть рассчитывать на компенсации могут и те волгоградцы, которые пострадали до принятия данного документа.