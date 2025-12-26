Расследования

Суд с процентом вернул 75-летней волгоградке выманенные аферистами полмиллиона рублей

Расследования 26.12.2025 16:31
0
26.12.2025 16:31


Приволжский районный суд Казани помог волгоградской 75-летней пенсионерке вернуть выманенные у неё аферистами денежные средства. Доверчивая женщина собственноручно перевела мошенникам 500 тыс. рублей.

Волгоградку обманули по ставшей уже классической схеме с переводом средств на «безопасный счёт». Однако в реальности средства ушли 26-летнему жителю Казани. Позже правоохранители установили, что молодой человек передал свои персональные данные знакомым, которые с их использованием и обманули пенсионерку.

При этом мужчина хоть непосредственно и не участвовал в мошенничестве, но по закону также несёт ответственность.

- В этой связи прокурором Волгограда предъявлено в суд исковое заявление о взыскании с дроппера в пользу потерпевшей суммы неосновательного обогащения, а также процентов за пользование чужими денежными средствами, - подчеркнули в пресс-службе надзорного органа.

Отметим, Приволжский районный суд иск поддержал и обязал мужчину в пользу пенсионерки выплатить выманенные 500 тыс. рублей, а также 195 тыс. рублей в качестве процентов за пользование чужими деньгами. Решение может быть обжаловано.

