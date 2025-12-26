Федеральные новости

ЦБ представил новую купюру номиналом 1000 рублей

Федеральные новости 26.12.2025 12:36
ЦБ представил банкноту номиналом 1000 рублей, которая посвящена Приволжскому федеральному округу. Как уточнили в ЦБ, новая банкнота вводится в обращение уже с 26 декабря 2025 года. 

На купюре изображена с лицевой стороны Никольская башня Нижегородского кремля, а на оборотной стороне изображены Саратовский автомобильный мост и судно Метеор-120Р, а также Дворец земледельцев в Казани. 

Новый дизайн появился после скандала первой разработки, где был изображена дворцовая церковь в Казанском кремле без креста. Этот дизайн вызвал возмущение представителей Русской православной церкви. После этого ЦБ принял решение доработать дизайн обновленной купюры.

Скриншот с сайте Центробанка РФ

