Экс-замглавы Ростовской области Окунев объявлен в федеральный розыск





МВД России внесло в федеральную базу розыска бывшего заместителя губернатора Ростовской области Владимира Окунева, передает Привет-Ростов.

Напомним, ранее Гагаринский районный суд Москвы вынес решение по изъятию в доход государства коррупционное имущество бывшего замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева и его экс-заместителя Светланы Шаповаловой. В казну переданы двадцать пять единиц грузового и премиального автотранспорта общей стоимостью свыше шестисот миллионов рублей, а также пять элитных квартир.

Уточняется, что следователи заочно предъявили обвинение экс-чиновнику, который ранее также возглавлял государственное унитарное предприятие. Ему инкриминируется превышение должностных полномочий и действия, направленные на ограничение конкуренции на рынке.

Его действия, по версии правоохранительных органов, нанесли государственному предприятию ущерб более 200 миллионов рублей.