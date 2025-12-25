Суд изъял у экс-минтранса Дона Окунева 600 млн рублей

Общество 25.12.2025 09:55
0
25.12.2025 09:55
Гагаринский районный суд Москвы вынес решение по изъятию в доход государства коррупционное имущество бывшего замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева и его экс-заместителя Светланы Шаповаловой, передает Привет-Ростов.
Так, в доход государства попали тридцать шесть объектов недвижимости, расположенных в Москве и Ростовской области. В их число входят пять квартир в элитных жилых комплексах. Кроме того в казну переданы двадцать пять единиц грузового и премиального автотранспорта общей стоимостью свыше шестисот миллионов рублей. Помимо этого, суд взыскал более ста миллионов рублей денежных средств в качестве эквивалента уже проданного фигурантами имущества.
Уточняется, что Окунев в 2016 году возглавлял АО «Ростовавтодор», а Шаповалова занимала там должность главного бухгалтера. Используя свое служебное положение, они организовали создание коммерческих фирм «Транснеруд-Юг» и «Строитель».
Фото: Привет-Ростов
Бастрыкин поможет жителям 74-летнего аварийного дома в Волгограде25.12.2025 13:04
Общество 25.12.2025 13:04
Пассажиры Волгограда говорят «спасибо»: Drivee поблагодарил таксистов, которые везут Новый год25.12.2025 11:52 Реклама
Общество 25.12.2025 11:52 Реклама
Пятерых жителей Волгоградской области наградили посмертно за СВО25.12.2025 11:18
Общество 25.12.2025 11:18
Важные для участников СВО законы вступают в силу 26 декабря25.12.2025 11:15
Общество 25.12.2025 11:15
Ребенку-инвалиду из Волгоградской области отказали в лечебном питании25.12.2025 11:04
Общество 25.12.2025 11:04
В Волгограде облдума собирается на последнее заседание в 2025 году25.12.2025 10:20
Общество 25.12.2025 10:20
Суд изъял у экс-минтранса Дона Окунева 600 млн рублей25.12.2025 09:55
Общество 25.12.2025 09:55
Александр Воробьев возглавил комитет молодежной политики Волгоградской области25.12.2025 09:27
Общество 25.12.2025 09:27
Зимняя сказка Волгограда: рождественские скидки в термобассейне «Акватория» и открытие «Центра зимнего отдыха O₂»25.12.2025 09:25 Реклама
Общество 25.12.2025 09:25 Реклама
Лис заметили в жилых кварталах Волгограда и области25.12.2025 09:12
Общество 25.12.2025 09:12
Волгоградские чиновники больше не будут выворачивать кошельки25.12.2025 08:13
Общество 25.12.2025 08:13
Мошенники стали вербовать волгоградцев под видом сотрудников военкомата25.12.2025 08:10
Общество 25.12.2025 08:10
Назван лидирующий по болеющим школьникам район Волгоградской области25.12.2025 07:50
Общество 25.12.2025 07:50
Один украинский дрон перехвачен ПВО в Волгоградской области ночью25.12.2025 07:25
Общество 25.12.2025 07:25
Волгоградцам заблокируют Telegram не скоро25.12.2025 07:19
Общество 25.12.2025 07:19