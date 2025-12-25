Суд изъял у экс-минтранса Дона Окунева 600 млн рублей









Гагаринский районный суд Москвы вынес решение по изъятию в доход государства коррупционное имущество бывшего замгубернатора Ростовской области Владимира Окунева и его экс-заместителя Светланы Шаповаловой, передает Привет-Ростов





Так, в доход государства попали тридцать шесть объектов недвижимости, расположенных в Москве и Ростовской области. В их число входят пять квартир в элитных жилых комплексах. Кроме того в казну переданы двадцать пять единиц грузового и премиального автотранспорта общей стоимостью свыше шестисот миллионов рублей. Помимо этого, суд взыскал более ста миллионов рублей денежных средств в качестве эквивалента уже проданного фигурантами имущества.





Уточняется, что Окунев в 2016 году возглавлял АО «Ростовавтодор», а Шаповалова занимала там должность главного бухгалтера. Используя свое служебное положение, они организовали создание коммерческих фирм «Транснеруд-Юг» и «Строитель».





Фото: Привет-Ростов



