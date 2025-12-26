В Волгоградской области вырос спрос на AI-тренеров





В регионах ЮФО спрос на AI-тренеров вырос за год на 28%. По данным hh.ru, на востребованность этих специалистов повлияло развитие искусственного интеллекта.

Среди регионов ЮФО наибольшая востребованность AI-тренеров наблюдается в Волгоградской области. За 2025 год месяцев здесь было открыто более 50 вакансий - это больше половины от общего объема. На втором месте расположился Краснодарский край – более 25 предложений. Замыкает тройку Ростовская область – 20 вакансий. Астраханская область расположилась на четвертом месте: в регионе для тренеров искусственного интеллекта было открыто менее 10 вакансий.



Специалисты в этой сфере могут рассчитывать на зарплату от 85 до 120 тысяч. Медиана за год составила 100 тысяч.





