В Волгоградской области вырос спрос на AI-тренеров

26.12.2025 09:07
В регионах ЮФО спрос на AI-тренеров вырос за год на 28%. По данным hh.ru, на востребованность этих специалистов повлияло развитие искусственного интеллекта.

Среди регионов ЮФО наибольшая востребованность AI-тренеров наблюдается в Волгоградской области. За 2025 год месяцев здесь было открыто более 50 вакансий - это больше половины от общего объема. На втором месте расположился Краснодарский край – более 25 предложений. Замыкает тройку Ростовская область –  20 вакансий. Астраханская область расположилась на четвертом месте: в регионе для тренеров искусственного интеллекта было открыто менее 10 вакансий.

Специалисты в этой сфере могут рассчитывать на зарплату от 85 до 120 тысяч. Медиана за год составила 100 тысяч.


Лента новостей

10:39
В Волгоградской области руководитель СК Василий Семенов отмечает 68-летиеСмотреть фотографии
10:35
В Волгограде из-за снега цены на такси взлетели в два разаСмотреть фотографии
10:33
Волгоградцы накопили на черный день три региональных бюджетаСмотреть фотографии
09:53
Затянут пояса? Траты на чиновников и депутатов на 2026 год заморозили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:32
Экс-замглавы Ростовской области Окунев объявлен в федеральный розыскСмотреть фотографии
09:07
В Волгоградской области вырос спрос на AI-тренеровСмотреть фотографии
08:00
РПН предупредил волгоградцев об опасности «левой» незамерзайкиСмотреть фотографии
07:43
В Волгоградской области простились с 47-летним бойцом СВО Алексеем ДвужиловымСмотреть фотографии
07:29
34 БПЛА сбили военные над Волгоградом 26 декабряСмотреть фотографии
06:23
Волгоградские медики переходят на особый режим с 30 декабряСмотреть фотографии
05:58
Небо над Волгоградом открыли после ночной атаки БПЛАСмотреть фотографии
05:46
В Волгограде и области снята 7-часовая угроза БПЛАСмотреть фотографии
04:25
Волгоград подвергся новой атаке дронами ВСУ: что известно к этому часуСмотреть фотографии
23:08
В Волгограде 25 декабря объявили угрозу атаки украинскими дронамиСмотреть фотографии
21:30
Шесть автомобилей, тонна сладостей и тёплых вещей: волжане отправили на Донбасс 61-й гумконвойСмотреть фотографииCмотреть видео
21:07
В России безработица снизилась до рекордных 2,2%Смотреть фотографии
20:28
Полицейские задержали пермяка, продавшего волгоградцу выдуманную иномаркуСмотреть фотографии
19:29
В Волгограде ради следственного эксперимента перекрыли ул. Николая ОтрадыСмотреть фотографии
18:49
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о начале снежного буранаСмотреть фотографии
18:06
В Волгоградской области деятелям культуры выписали премии по 500 тыс. рублейСмотреть фотографии
17:28
Волгоградских чиновников-иноагентов лишили льготной пенсииСмотреть фотографии
17:12
Право собственности не оспаривалось: в прокуратуре прокомментировали исход скандального спора о землях под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:09
Волгоградскую школьницу остановили в шаге от перевода 4,3 млн рублей в никудаСмотреть фотографии
16:43
«Там не важно, кем ты был на гражданке»: в Волгограде ветераны рассказали о жизни до и после СВОСмотреть фотографии
16:38
В Камышине похоронят Максима Ирушкина и Павла Шишкина, погибших на СВОСмотреть фотографии
16:13
Волгоградцы достойно выступили на крупных соревнованиях в МосквеСмотреть фотографии
16:03
В рейтинге полезности депутатов Госдумы не оказалось волгоградцевСмотреть фотографии
15:29
В Волгограде скончался художник-постановщик музтеатра Алексей МихальчевСмотреть фотографии
15:10
Андрей Бочаров принимает участие в заседании Госсовета РФ по кадрамСмотреть фотографии
14:35
Крыша НЭТа в Волгограде задымилась из-за жировых отложений в кафеСмотреть фотографииCмотреть видео
 