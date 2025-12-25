Расследования

Полицейские задержали пермяка, продавшего волгоградцу выдуманную иномарку

Расследования 25.12.2025 20:28
Волгоградские полицейские провели в Перми задержание мошенника. По версии правоохранителей, 31-летний мужчина продал жителю Краснослободска несуществующую в реальности машину.

Всё произошло полгода назад. Волгоградец нашёл в интернете объявление о продаже Toyota RAV4. Автомобиль пытались пустить с молотка по заниженной цене, однако за его передачу необходимо было предварительно перевести 600 тыс. рублей на оплату неких пошлин и сборов.

Житель Краснослободска, не раздумывая, согласился на предложенные условия и перевёл средства. Однако в оговоренное время автомобиль так и не был доставлен. Только после этого покупатель понял, что его обманули.

- Оперативникам удалось установить местонахождение одного из участников преступной группы мошенников. Им оказался 31-летний житель Перми, который сознался в содеянном, - рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, фигурант задержан. Ему грозит до 6 лет тюрьмы. В настоящее время разыскивают других участников преступной схемы.

