Волгоградцы накопили на черный день три региональных бюджета

Жители Волгоградской области стали больше денег копить, чем тратить. По данным на 1 октября, объем сбережений жителей региона в банках вырос на 22,3% - до 559 миллиардам рублей. Для сравнения эта сумма сопоставима трем годовым бюджетам Волгоградской области.

В Отделении Волгоград Южного ГУ Банка России отмечают, что в настоящее время тенденция к накопительству прослеживается в целом по стране. По России в целом прирост сбережений составил 18,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост объема накоплений регулятор объясняет привлекательными ставками по вкладам. В среднем, если распределить объем сбережений на число жителей Волгоградской области, то на одного человека приходится порядка 230 тысяч рублей. В среднем по России этот показатель выше – 417 тысяч.

В Волгограде и области жители также стали брать меньше кредитов. Так, кредитный портфель жителей региона уменьшился на 6,1% - до 404 миллиарда рублей по сравнению с данными на октябрь прошлого года. Это связано с высокими процентными ставками.

Фото сгенерировано ИИ

