



В Михайловке Волгоградской области оперативно восстановлено водоснабжение. Муниципальный округ остался без воды сегодня утром на фоне перепадов напряжения электроэнергии.

- В 08:30 в дежурную смену ЕДДС поступила информация о том, что на водозаборных сооружениях произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате инцидента прекращена подача водоснабжения потребителям в городе, - сообщили в диспетчерской службе района.

Отметим, причины произошедшего устанавливаются. В настоящее время специалисты уже смогли перезапустить насосное оборудование. Идёт восстановление давления в водопроводной сети населённого пункта.