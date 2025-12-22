



В Иловлинском районе Волгоградской области суд поставил точку в уголовном деле о серии происшествий в хуторе Краснодонском. Здесь весной 2025 года мужчина нанёс односельчанам тяжёлые увечья.

Сначала 1 апреля во время застолья Сатишев С. пронзил ножом своего родственника. Однако после произошедшего дебошир продолжил жить как ни в чём не бывало. 19 мая инцидент повторился. Напившись, мужчина пришёл в гости к хуторянину, а после словесного конфликта зарядил оппоненту молотком в голову.

- Жизнь потерпевших была спасена благодаря своевременно оказанной медицинской помощи в районной больнице, - подчеркнули в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Отметим, вину в содеянном истязатель признал. Приговором за оба эпизода ему назначено наказание в виде лишения свободы на 4 года и 6 месяцев. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Кроме того, мужчине предстоит выплатить компенсацию в размере 400 тыс. рублей. Приговор может быть обжалован.