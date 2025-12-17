Расчленивший супругу волгоградец рассказал на видео подробности расправы

Житель Кировского района Волгограда признался полицейским в убийстве своей жены, которую он застрелил, а потом расчленил. Мужчина подробно рассказал, как расправился с женщиной.







- Убил свою жену посредством выстрела из травматичного пистолета в височную часть головы. Дальше испугался, что расчленил, вывез на реку Волга и там попытался утопить. Понял, что утопить не получится, две части вывез в сторону гаража и в овраге спрятал в камыши, - сообщил мужчина на допросе.





По данным СУ СКР по региону, на преступление волгоградец решился в ходе семейного конфликта. Мужчина достал травматический пистолет, который хранил незаконно, и прицельным выстрелом в голову убил жену. Затем он расчленил тело и выбросил ее останки в Волгу. Часть он спрятал на территории ГСК.





Чтобы отвести от себя подозрение в убийстве волгоградец сообщил в полицию о пропаже жены, которая якобы ушла из дома и не вернулась.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!