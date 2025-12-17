Расследования

Расчленивший супругу волгоградец рассказал на видео подробности расправы

Расследования 17.12.2025 13:34
0
17.12.2025 13:34


Житель Кировского района Волгограда признался полицейским в убийстве своей жены, которую он застрелил, а потом расчленил. Мужчина подробно рассказал, как расправился с женщиной.




- Убил свою жену посредством выстрела из травматичного пистолета в височную часть головы. Дальше испугался, что расчленил, вывез на реку Волга и там попытался утопить. Понял, что утопить не получится, две части вывез в сторону гаража и в овраге спрятал в камыши, - сообщил мужчина на допросе.


По данным СУ СКР по региону, на преступление волгоградец решился в ходе семейного конфликта. Мужчина достал травматический пистолет, который хранил незаконно, и прицельным выстрелом в голову убил жену. Затем он расчленил тело и выбросил ее останки в Волгу. Часть он спрятал на территории ГСК. 


Чтобы отвести от себя подозрение в убийстве волгоградец сообщил в полицию о пропаже жены, которая якобы ушла из дома и не вернулась. 

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство). В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения.

Видео, фото: ГУ МВД России по Волгоградской области


Комментарии
Лента новостей

14:28
Ученые заявили о серьезных изменениях в Азовском море за 10 летСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде газовиков оштрафовали за нежелание исправить тарифыСмотреть фотографии
14:10
Больше всего умных устройств в Волгоградской области задействовано в финтехе и ретейлеСмотреть фотографии
14:02
В Волжском не нашлось желающих участвовать в «эвтаназии» бродячих собакСмотреть фотографии
13:57
Гордума одобрила выплаты волгоградцам, пострадавшим при атаках БПЛАСмотреть фотографии
13:34
Расчленивший супругу волгоградец рассказал на видео подробности расправыСмотреть фотографииCмотреть видео
13:29
Почему в Волгограде отключают газ в МКД и как восстановить газоснабжениеСмотреть фотографии
13:19
Мэрия Волгограда возглавила рейтинг эффективности местных администрацийСмотреть фотографии
12:16
Волгоградец расчленил супругу и выбросил останки в ВолгуСмотреть фотографии
12:04
В центре Волгограда продают историческое здание Сурских баньСмотреть фотографии
11:34
В Волгограде родители 488 детей получили льготы по оплате за детский садСмотреть фотографии
11:33
Суд под Волгоградом списал кредит погибшего участника СВОСмотреть фотографии
11:14
Бюджету Волгограда на безопасность школ и коммуналку добавят 859 млн рублейСмотреть фотографии
11:13
Волгоград стал одним из лидеров в рейтинге вежливых водителей сервиса для заказа таксиСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде вновь пассажирка попала в больницу после поездки в автобусеСмотреть фотографии
10:27
Для Волгограда и области закупили 120 новых автобусовСмотреть фотографии
10:21
Волгоградская компания построит новые водоводы в Красноармейском районеСмотреть фотографии
10:14
Финансы депутатов Волгоградской облдумы достанут из депозитариевСмотреть фотографии
10:14
В Котово после ремонта снова упало давление на водоводеСмотреть фотографии
09:55
В Волжском скорая на полном ходу протаранила легковушку на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Минобрнауки увеличило минимальные баллы ЕГЭ для поступленияСмотреть фотографии
09:31
Депутаты 17 декабря определятся с выплатами волгоградцам после ударов ВСУ дронамиСмотреть фотографии
08:57
Под Волгоградом в пожаре сгорели двое дачниковСмотреть фотографии
08:54
Зумеры вынесли из ПВЗ в Волгограде товаров на 400 тыс., пока там работалиСмотреть фотографии
08:37
Метеозависимые волгоградцы испытают дискомфорт 17 декабряСмотреть фотографии
08:05
Под Волгоградом похоронят многодетного контрактника Александра МакееваСмотреть фотографии
07:50
Четыре дрона ВСУ уничтожены военными в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:38
Угроза атаки с воздуха снята в Волгоградской области утром 17 декабряСмотреть фотографии
07:00
Генерал-майор полиции Дмитрий Свинов отмечает юбилей в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:22
Облсуд закидали жалобами на приговор по делу водителя BMW ПакаСмотреть фотографии
 