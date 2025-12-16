Происшествия

В Волжском 14-летняя школьница пострадала в столкновении иномарки с маршруткой №5

Происшествия 16.12.2025 11:15
0
16.12.2025 11:15


В ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали подробности о столкновении маршрутки №5 с иномаркой. Авария произошла 15 декабря в Волжском на территории 7-го микрорайона. В результате ДТП пострадала школьница.

- В 17:40 напротив дома № 120 по пр. Ленина произошло столкновение автомашины Mercedes-Benz и городского автобуса «ГАЗель, — сообщили в пресс-службе главка.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, микроавтобус столкнулся с иномаркой на огромной скорости лоб в лоб. Обе машины получили серьёзные повреждения.

Отметим, по информации правоохранителей, 14-летняя пассажирка маршрутки №5 была доставлена на скорой в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
16.12.2025 11:53
Происшествия 16.12.2025 11:53
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 11:15
Происшествия 16.12.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 11:15
Происшествия 16.12.2025 11:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.12.2025 08:15
Происшествия 16.12.2025 08:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2025 19:07
Происшествия 15.12.2025 19:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2025 18:17
Происшествия 15.12.2025 18:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2025 09:18
Происшествия 15.12.2025 09:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
15.12.2025 07:28
Происшествия 15.12.2025 07:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2025 14:48
Происшествия 14.12.2025 14:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2025 12:52
Происшествия 14.12.2025 12:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2025 09:15
Происшествия 14.12.2025 09:15
Комментарии

0
Далее
Происшествия
14.12.2025 07:12
Происшествия 14.12.2025 07:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 21:02
Происшествия 13.12.2025 21:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 19:31
Происшествия 13.12.2025 19:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
13.12.2025 17:50
Происшествия 13.12.2025 17:50
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:40
Волгоградский фермер «потерял» часть урожая при декларировании подсолнечникаСмотреть фотографии
12:29
«Противоречит сущности ислама»: муфтий Волгоградской области резко осудил расстрел евреев в СиднееСмотреть фотографии
12:13
Профиль Сталина проступил на здании бывшей партшколы в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:53
«Пытался проскочить через сплошную»: прокуратура назвала виновника ДТП с маршруткой №5 в ВолжскомСмотреть фотографии
11:49
Елена Кривенко возглавила ИФНС России №1 в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:15
Под Волгоградом из-за снежного урагана разморозилась школаСмотреть фотографии
11:15
В Волжском 14-летняя школьница пострадала в столкновении иномарки с маршруткой №5Смотреть фотографии
11:12
В Бекетовке Волгограда продают за 75 млн здание бывшего хлебозаводаСмотреть фотографии
11:05
В Ростове мужчина всадил нож в шею постояльцу гостиницыСмотреть фотографии
10:27
Волгоградцы опередили застройщиков в строительстве частных домовСмотреть фотографии
10:23
Берег Ахтубы под Волгоградом очистили от проржавевших судовСмотреть фотографии
10:18
Дополнительные поезда свяжут Волгоград с Москвой в новогодние праздникиСмотреть фотографии
09:19
Стартовал приём заявок на всероссийскую олимпиаду по химииСмотреть фотографии
09:09
«Откапываем живых и мертвых»: под Волгоградом местные жители вышли на поиски пропавшего пастухаСмотреть фотографии
08:46
Пострадавший от наезда полицейской машины волгоградец находится в реанимацииСмотреть фотографии
08:15
Волгоградская полиция задержала похитителей новогодней ёлкиСмотреть фотографии
08:11
В обесточенные снежной бурей районы Волгоградской области вернули светСмотреть фотографии
07:44
Стали известны подробности наезда полицейской машины на волгоградцаСмотреть фотографии
07:17
Самозанятые волгоградцы в 2026 году смогут оформить декретные и больничныеСмотреть фотографии
06:39
Пропавшего в снежный буран пятого чабана ищут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:09
Участника СВО Алексея Попова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
22:01
В Волгограде девять автоподставщиков получили от 3 до 6 летСмотреть фотографии
21:39
В Нехаевской ЦРБ монтируют новый пищеблок вместо старого с окнами из целлофанаСмотреть фотографии
21:07
Экспозицию «Дети Сталинграда» презентовали в МосквеСмотреть фотографии
20:42
Режим повышенной готовности действует в районе Волгоградской области из-за буранаСмотреть фотографии
20:15
Лесные патрули в Волгоградской области усилили квадрокоптерамиСмотреть фотографии
19:51
Ярослав Арбузов стал автором лучшего гола «Ротора» в первой части сезонаСмотреть фотографии
19:25
Полицейского, сбившего в Волгограде пешехода, уволят из органовСмотреть фотографии
19:07
Маршрутка №5 попала в жесткое ДТП в ВолжскомСмотреть фотографии
18:17
Полицейский сбил на служебном «Соболе» волгоградца и скрылся с места ДТПСмотреть фотографии
 