



В ГУ МВД России по Волгоградской области рассказали подробности о столкновении маршрутки №5 с иномаркой. Авария произошла 15 декабря в Волжском на территории 7-го микрорайона. В результате ДТП пострадала школьница.

- В 17:40 напротив дома № 120 по пр. Ленина произошло столкновение автомашины Mercedes-Benz и городского автобуса «ГАЗель, — сообщили в пресс-службе главка.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, микроавтобус столкнулся с иномаркой на огромной скорости лоб в лоб. Обе машины получили серьёзные повреждения.

Отметим, по информации правоохранителей, 14-летняя пассажирка маршрутки №5 была доставлена на скорой в больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области