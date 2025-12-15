Маршрутка №5 попала в жесткое ДТП в Волжском





В городе Волжском Волгоградской области 15 декабря вечером в жесткое дорожно-транспортное происшествие попало маршрутное такси №5. По предварительным данным, сообщает ИА «Высота 102», в результате происшествия есть один пострадавший.

О ДТП в городе-спутнике Волгограда сообщили в социальных сетях очевидцы. Волжане сняли на видео последствия происшествия. На кадрах зафиксирована разбитая маршрутка и еще несколько транспортных средств. Уточняется, что авария произошла на ул. Ленина, 123А.

В ГУ МВД России по Волгоградской области, куда информагентство обратилось за комментарием, сообщили, что в настоящее время выясняются обстоятельства происшествия. Детали ДТП в Главке полиции сообщат по итогам проверки.

Фото: t.me / halikov34