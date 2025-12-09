Происшествия

Под Волгоградом в конном клубе снова отравили пять лошадей

09.12.2025 21:14
Об очередном происшествии в конном клубе «У озера» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области рассказала его владелица Ярослава. Девушка в видеообращении поведала о жутких событиях, которые произошли в ночь с 5 на 6 декабря. 

В 2 часа ночи мужчина среднего роста обычного телосложения, в перчатках и маске влил нашим лошадям в рот кислоту.  Действовал профессионально, быстро, четко. Человек имеет навыки работы с лошадьми.  «Справился» за 8 минут, на видео также видно, что собака знает этого человека, так как не проявляет к нему никакой активности, а он на первичный лай даже не обернулся, - заявила волгоградка.

По ее словам, лошади были изувечены, скорее всего, серной кислотой. Четыре лошади находятся в тяжелом состоянии, а пятая – в критическом. У нее сильно поврежден язык, она не в состоянии самостоятельно есть и находится на внутривенном питании вместе еще с двумя пострадавшими животными.

Ярослава утверждает, что лошадей отравил тот же мужчина, который уже делал это в апреле этого года. Напомним, тогда сообщалось, в ночь на 12 апреля в конюшню пролез неизвестный мужчина, который, по предварительной версии, сделал инъекции ядом двум лошадям. Конь Султан скончался сразу, а за жизнь Лавра сражались девять дней. Только дефицитного физраствора надо было около 20 литров в день, плюс препараты для снятия отека и интоксикации. Неравнодушные люди делились деньгами, лишь бы спасти Лавра, но все оказалось бесполезным.

После произошедшего полиция организовала проверку, однако, по словам девушки, на этом все застопорилось. Она считает, что произошедшее стало следствием безнаказанности для подозреваемого ею человека.

В ГУ МВД по Волгоградской области в ответ на запрос V102.RU по поводу последнего происшествия пояснили, что заявление зарегистрировано. По данному факту проводится проверка.

Между тем, в сети появилось фото предполагаемого отравителя лошадей с размытым изображением лица. Ярослава объяснила, что пока не может назвать этого человека, хотя прекрасно его знает. Известно, что он также имеет отношение к одному из конных клубов Среднеахтубинского района. Вполне возможно, что лошадей отравили из-за конкуренции.

