В Волгограде женщину и 3-летнюю девочку увезли с места ДТП

Происшествия 07.12.2025 17:05
На въезде в Волжский со стороны Волгограда образовался затор в движении из-за ДТП, что подтверждается сервисом Яндекс Пробки. По свидетельствам очевидцев, столкнулись грузовая ГАЗель и легковой автомобиль.


В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что авария произошла сегодня, 7 декабря, в Тракторозаводском районе напротив дома №64 по ул. Николая Отрады. Столкнулись автомобили ГАЗель и Лада Гранта. В результате водитель легкового автомобиля и ее 3-летняя пассажирка госпитализированы.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

