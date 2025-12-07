В Волгограде женщину и 3-летнюю девочку увезли с места ДТП

На въезде в Волжский со стороны Волгограда образовался затор в движении из-за ДТП, что подтверждается сервисом Яндекс Пробки. По свидетельствам очевидцев, столкнулись грузовая ГАЗель и легковой автомобиль.
В ГУ МВД по Волгоградской области пояснили, что авария произошла сегодня, 7 декабря, в Тракторозаводском районе напротив дома №64 по ул. Николая Отрады. Столкнулись автомобили ГАЗель и Лада Гранта. В результате водитель легкового автомобиля и ее 3-летняя пассажирка госпитализированы.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области