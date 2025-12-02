Volvo водителя-алкоголика из Волгоградской области изымут для Минобороны





В Городищенском районе накануне, 1 декабря, был остановлен автомобиль Volvo, которым управлял 59-летний местный житель с признаками опьянения. Однако мужчина отказался пройти медосвидетельствование. Выяснилось, что ранее водитель уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичные правонарушения, в связи с чем в его действиях усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.





Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку. В случае, если вина водителя будет доказана по решению суда, автомобиль передадут для нужд Министерства обороны Российской Федерации, добавили в главке.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

