Происшествия

Volvo водителя-алкоголика из Волгоградской области изымут для Минобороны

Происшествия 02.12.2025 08:31
0
02.12.2025 08:31


В Городищенском районе накануне, 1 декабря, был остановлен автомобиль Volvo, которым управлял 59-летний местный житель с признаками опьянения. Однако мужчина отказался пройти медосвидетельствование. Выяснилось, что ранее водитель уже был лишен права управления транспортными средствами за аналогичные правонарушения, в связи с чем в его действиях усматривается состав преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ, сообщили в ГУ МВД по Волгоградской области.



Транспортное средство задержано и помещено на специализированную стоянку. В случае, если вина водителя будет доказана по решению суда, автомобиль передадут для нужд Министерства обороны Российской Федерации, добавили в главке.

Видео ГУ МВД по Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
02.12.2025 09:47
Происшествия 02.12.2025 09:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.12.2025 09:35
Происшествия 02.12.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
02.12.2025 08:31
Происшествия 02.12.2025 08:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2025 22:06
Происшествия 01.12.2025 22:06
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2025 21:45
Происшествия 01.12.2025 21:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2025 11:41
Происшествия 01.12.2025 11:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2025 11:18
Происшествия 01.12.2025 11:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2025 10:07
Происшествия 01.12.2025 10:07
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2025 09:35
Происшествия 01.12.2025 09:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.12.2025 08:28
Происшествия 01.12.2025 08:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2025 15:13
Происшествия 30.11.2025 15:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.11.2025 08:56
Происшествия 30.11.2025 08:56
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2025 19:04
Происшествия 29.11.2025 19:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2025 15:51
Происшествия 29.11.2025 15:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2025 12:34
Происшествия 29.11.2025 12:34
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

09:47
На трассе под Волгоградом после тарана погиб водитель иномаркиСмотреть фотографии
09:47
В Волгограде 100-летний юбилей отметил заводчанин Виктор БогдановСмотреть фотографии
09:35
Росгвардейцы повязали рецидивиста в ТЦ в ВолжскомСмотреть фотографии
09:03
В Волгограде полиция и УФСБ устроили блэкаут в цыганском поселкеСмотреть фотографииCмотреть видео
08:31
Volvo водителя-алкоголика из Волгоградской области изымут для МинобороныСмотреть фотографииCмотреть видео
08:19
В Волгоградской области простятся с 63-летним рядовым Михаилом ХаритоновымСмотреть фотографии
07:57
Долги по зарплате перед волгоградцами сократились до 2,3 млнСмотреть фотографии
07:44
В Госдуме за буллинг в школах планируют ввести штрафы до 500 тысячСмотреть фотографии
07:29
Минобороны: над Волгоградской областью за ночь сбиты 5 БПЛАСмотреть фотографии
07:05
В Волгоградской области отменили беспилотную опасность спустя 5 часовСмотреть фотографии
07:00
Волгоградские пенсионеры получат пенсии в декабре дваждыСмотреть фотографии
06:30
Рособрнадзор вынес предостережение ВолГАУ за незаконные отчисления студентовСмотреть фотографии
06:18
Угроза атаки дронами объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:13
В ОП РФ предлагают судить агрессивных подростков как взрослыхСмотреть фотографии
06:00
Полузащитник «Ротора» Илья Сафронов сыграет за сборную ФНЛ в АбхазииСмотреть фотографии
22:06
В Гумраке в сгоревшем доме погибла 60-летняя волгоградкаСмотреть фотографии
21:45
В Волжском в автомобиле нашли тело 47-летнего мужчины с огнестреломСмотреть фотографии
21:04
Волгоградские врачи спасли пациента от ампутации ногиСмотреть фотографии
20:45
Новым главным тренером «Ротора» стал воспитанник легенды волгоградского футболаСмотреть фотографии
20:21
Волгоград и Минск свяжут регулярные авиарейсыСмотреть фотографии
19:56
Часть здания волгоградского главпочтамта готовят к продажеСмотреть фотографии
18:50
Опасный прецедент или ловкая схема? В Волгограде призвали умерших, чтобы живые остались без законных домовСмотреть фотографии
18:37
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО рядовым Александром ШутовымСмотреть фотографии
18:18
«Забросим до Китая?»: в Волгограде прошёл первый этап баскетбольного турнира «Лига Титаны»Смотреть фотографии
17:50
Женщину еле спасли: в Волгограде пансионат престарелых на ул. Тукая закрыли и возбудили делоСмотреть фотографии
16:48
Пенсионер припрятал на «черный день» выброшенные банкоматом деньги: ему грозит 5 летСмотреть фотографии
16:25
Волгоградские чиновники заказали доступ к VPN за 2 млнСмотреть фотографии
16:17
Платный режим «выгнал» волгоградцев с последней большой парковки в центре городаСмотреть фотографии
15:25
Под Волгоградом в ссоре жена наколола супруга на вилкуСмотреть фотографии
14:39
Волгоградцам назвали адреса 65 елочных базаровСмотреть фотографии
 