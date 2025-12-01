Экономика

Аналитики: рынок ипотеки в 2026 году может вырасти примерно на четверть

Экономика 01.12.2025 15:58
01.12.2025 15:58


В России в 2026 году выдачи ипотеки в России могут вырасти примерно на четверть – до 5,3 трлн рублей. Предварительные прогнозы аналитиков в преддверии 16-го Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» представил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса банка Алексей Охорзин. По его словам, соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета.

Эксперты сообщают о постепенном восстановлении в России рынка ипотеки вслед за снижением ключевой ставки. Уже до конца 2025-го прогнозируется высокая активность заемщиков на рынке недвижимости с традиционным пиком в декабре. Уточняется, что продажи ипотеки на рынке по итогам всего года достигнут 4,2 трлн рублей.

На сегодня потенциал роста ипотечного рынка сдерживают высокие ставки по рыночным кредитам, а основной объем продаж приходится на госпрограммы. Согласно прогнозам, по итогам 2025 года 3 из 4 сделок в России будут заключены именно на льготных условиях.

Еще одним сдерживающим фактором остается продолжение «накопительного сезона». Несмотря на снижение ключевой ставки, россияне по-прежнему могут разместить средства на вкладах под повышенный процент и получить значительный пассивный доход.

– В 2026 году на рынке ипотеки должно начаться «потепление», в результате которого продажи станут рекордными за последние годы, превысив 5 трлн рублей. Важно, что после «турбулентности» он снова станет сбалансированным: на 1 рыночный кредит будет приходиться 1 льготный, а не 3 как сейчас. При этом ожидаемое многими рефинансирование вряд ли окажет значительное влияние на рынок: пул кредитов, выданных по пиковым ставкам, на самом деле невелик. Например, в ВТБ каждый пятый ипотечный кредит со ставкой выше 22% уже был погашен, – отметил Алексей Охорзин.

После определения окончательных параметров «семейной ипотеки» и новых требований по подтверждению доходов заемщиков аналитики планируют дополнительно уточнить свой прогноз.

