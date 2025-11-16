Главное

Всё, что известно о новом теракте ВСУ в Волгограде

16.11.2025 08:53
В ночь с 15 на 16 ноября Волгоград подвергся массовой атаке БПЛА. Террористический налёт летательных аппаратов на город длился около 11 часов. Вся имеющаяся на текущий момент информация о последствиях нападения, а также официальные комментарии в материале ИА «Высота 102».

Закрытие аэропорта и задержка рейсов

В регионе вечером 15 ноября был объявлен режим беспилотной опасности, а также в 19:29 Росавиация приняла решение закрыть для гражданских самолётов воздушное пространство над Волгоградом.

- В аэропорту Волгограда введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - сообщил журналистам официальный представитель федерального авиационного агентства.

Одновременно мониторинговые Telegram-каналы начали сообщать о приближении к Волгограду БПЛА. В частности, на тот момент дроны фиксировались в воздушном пространстве сразу нескольких районов Волгоградской области.

Ночные взрывы

Уже к 23:00 волгоградцы услышали над городом сильный шум, который был похож на звук заведенного мотора. После прозвучали первые громкие хлопки. Пугающие звуки фиксировались жителям Краснооктябрьского, Дзержинского и Тракторозаводского районов города. 

К часу ночи губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил об атаке дронов на четыре жилых дома в городской черте. 

– Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда, – прокомментировал Андрей Бочаров текущую ситуацию в регионе.

В результате террористической атаки в Волгограде пострадали трое человек, одна из которых была госпитализирована с переломом плеча и ранениями осколками стекла. Также стало известно о тушении пожара в доме по ул. Кропоткина, 1, на севере Волгограда. В результате массированной атаки повреждения были зафиксированы в четырех МКД – по ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 повреждено остекление в квартирах, есть повреждения на улицах Восточно-Казахстанская, 12, Николая Отрады, 4а.

Открытие горячей линии и ПВР для волгоградцев

Власти Волгограда в ночь на 16 ноября после атаки украинских дронов по жилым домам оперативно развернули пункты временного размещения. На время работы оперативных служб для жителей были открыты пункты на территориях школы №51 и лицея №7. Муниципальным автотранспортным предприятием были поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР.

Позднее для оперативной связи с жителями домов, которые пострадали во время налёта, прокуратура организовала работу горячей линии.  На местах происшествия с целью координации действий правоохранительных органов и экстренных служб также работал прокурор Дзержинского района Волгограда и прокурор Тракторозаводского района. 

Возвращение города к мирной жизни

К 6 часам утра Росавиация сообщила об открытии воздушного пространства над регионом и возобновлении работы волгоградского аэропорта. По информации онлайн-табло аэропорта, к этому времени задерживалось 4 рейса из Москвы и один из Дубая, а также два рейса были отменены. 

Позднее последовало сообщение Минобороны о сбитии 17 БПЛА над регионом ночью 16 ноября. При этом, прошедшая атака затронула всего 7 регионов России. Наибольшее количество смертоносных летательных объектов было ликвидировано в воздушном пространстве Самарской области – 23 объектов. Ещё 5 беспилотников сбиты над Саратовской и Ростовской областями, по 3 над Курской и Воронежской областями, 1 – над Брянской.

