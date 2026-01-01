В Херсонской области 2 и 3 января объявлены днями траура по погибшим в ходе чудовищной террористической атаки ВСУ по кафе и гостинице, где мирные жители встречали Новый год.

- 24 погибших. Десятки пострадавших. Женщины, дети. Удар по месту, где люди встречали Новый год. 2 и 3 января в Херсонской области объявлены днями траура, - написал в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо.

По его словам, регион скорбит вместе с семьями погибших. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.





Владимир Сальдо также опубликован фото с места террористической атаки дронов ВСУ. Ранее сообщалось, что три БПЛА ударили по гостинице и кафе на побережье Черного моря в Хорлах. Один из БПЛА был начинен зажигательной смесью. 24 человека погибли и более 50 пострадали. Многие погибшие фактически сгорели заживо.

Фото: Владимир Сальдо / t.me





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!