



Власти Волгограда в ночь на 16 ноября после атаки украинских дронов по жилым домам оперативно развернули пункты временного размещения.

Напомним, вечером 15 ноября в результате атаки повреждены были четыре дома в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. В трёх домах повреждено остекление, в одном доме произошло возгорание.

– На время работы оперативных служб для жителей открыты пункты временного размещения на территориях школы №51 и лицея №7. Муниципальным автотранспортным предприятием были поданы автобусы большой вместимости для перевозки жильцов к ПВР. Для них в пунктах временного размещения организованы спальные места и горячее питание, – сообщили в администрации Волгограда.

В настоящее время специалисты оперативных служб проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. В районе повреждённых домов работают сапёры.

Волгоградцев призывают не приближаться к обломкам и подозрительным предметам. Об обнаружении таковых нужно сообщать по номеру 112.

В Волгоградской области сохраняется воздушная опасность.