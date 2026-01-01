В Волгоградской области на 85-ом году жизни скончался выдающийся сортоиспытатель, заслуженный работник сельского хозяйства РФ Николай Чеботков. Трагическую новость сообщили в деловом клубе «Волгоградский фермер», в котором он состоял.

Николай Николаевич проделал огромную работу в области сортоиспытания и обеспечения аграриев региона семенами высочайшего качества. Благодаря ему, как заявляют коллеги Николая Чеботкова, волгоградским хлеборобам и овощеводам сейчас не нужно бояться санкций из-за рубежа.

- В том, что Волгоградская область стабильно входит в число лидеров по объемам производства зерна в России, что качество производимой пшеницы в нашем регионе в последние годы растет — есть в этом и заслуга Николая Николаевича, - говорили в деловом клубе.

Фото делового клуба «Волгоградский фермер»





