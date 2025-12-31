Не дороже денег? Красную икру раскупили в Волгограде за несколько часов до Нового года





Жители Волгограда за несколько часов до встречи Нового года раскупили львиную долю красной икры, которая была выставлена на прилавках. Как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», в некоторых сетевых магазинах шаговой доступности новогоднего деликатеса не было в наличии уже в середине дня 31 декабря.

– Отправила мужа днем в «Магнит» за икрой, так он вернулся с пустыми руками, – сообщила жительница Дзержинского района Людмила. – Честно, я даже не поверила и пошла сама, но действительно, икры здесь не оказалось. Продавцы пожали плечами - говорят, если нет в холодильнике, то сегодня уже и не будет. Но мне все же удалось купить баночку в магазине другой сети. Там, правда, и ценник был повыше – почти 900 рублей. Но и несмотря на это, оставалось всего четыре банки. Похоже, на фоне растущих цен люди решили, что и икра не дороже денег.

Напомним, 30 декабря в магазинах Волгограда неожиданно не оказалось экзотического угощения – ананасов. Средний ананас весом около 2 килограммов в городе можно было приобрести за 400 - 500 рублей.