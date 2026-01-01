В Волгоградской области военные ликвидировали дрон ВСУ

Дежурные средства ПВО Министерства обороны ликвидировали в Волгоградской области очередной украинский беспилотник самолётного типа. Согласно сводке Минобороны РФ, вражеский дрон был сбит в воздушном пространстве региона вечером 31 декабря – в период времени с 08.00 до 23.00 мск.

Всего за день 31 декабря 2025 года над регионами России военными были ликвидировано 53 украинских беспилотника самолётного типа. Массированной атаке подверглась Брянская область – здесь сбито 40 БПЛА.

Напомним, в Волгоградской области вечером 31 декабря была объявлена беспилотная опасность. Жителям региона рекомендовано соблюдать меры безопасности.