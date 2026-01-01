Сегодня, 1 января, губернатор Андрей Бочаров по уже сложившейся традиции в первый день наступившего года посетил с рабочей поездкой медицинское учреждение. На этот раз глава Волгоградской области приехал в областную больницу №1 в Волгограде, где после ремонта открывается отделение реанимации и интенсивной терапии, а также новое отделение гематологии.

Как сообщили в администрации региона, Андрей Бочаров осмотрел гематологическое отделение неонкологического профиля, которое является первым в регионе. Здесь будут лечиться тяжелые пациенты с заболеваниями крови, в том числе наследственными, с осложнениями острых и хронических болезней, а также беременные со всего региона. В год отделение сможет принять до 5 тысяч пациентов.

Более 1300 человек ежегодно проходят лечение и в отремонтированном отделении реанимации и интенсивной терапии. Оно тоже, как и гематологическое отделение, находится в корпусе № 5. В этом двухэтажном здании 1958 года постройки в ходе капитального ремонта обновили фасад и кровлю, заменили двери и окна, инженерные системы и коммуникации, выполнили внутреннюю отделку помещений.

- На территории областной больницы создан долгожданный объект, который включает гематологическое отделение, современные палаты интенсивной терапии и реанимацию. Сегодня мы этот объект сдаем, и 12 января он уже примет первых пациентов. Созданы прекрасные условия, полностью все оборудовано. Объект очень достойный, долгожданный и важный для системы здравоохранения, для оказания качественной медицинской помощи, — оценил работу губернатор.





В ходе рабочей поездке он озвучил и ближайшие планы по развитию здравоохранения Волгоградской области. Они включают:

— продолжение модернизации областной больницы № 1;

— завершение строительства поликлиники в Камышине;

— завершение строительства детской поликлиники в Волжском;

— создание офтальмологического центра на базе бывшего роддома №3 в Волгограде;

— завершение строительства новой подстанции скорой помощи в Красноармейском районе Волгограда;

— завершение модернизации больницы им. Фишера в Волжском;

— модернизация волгоградской больницы № 15;

— проектирование объектов реабилитации в регионе;

— проектирование объектов модернизации больниц № 4 и № 12 в Волгограде;

— совершенствование онкослужбы, строительство ПЭТ/КТ-центра;

— строительство нового корпуса медколледжа и продолжение работы по подготовке кадров.





- Несмотря на все сложности и трудности современного периода, система здравоохранения региона продолжает развиваться, мы планово реализуем проекты. В апреле, по итогам 1 квартала 2026 года, мы проведем расширенное рабочее совещание по вопросам создания в Волгоградской области современной системы здравоохранения, оказания медицинской помощи — будут определены детализированные сроки выполнения задач, — подчеркнул Андрей Бочаров. — Планы мы не урезаем. Все наши намерения реализуются в соответствии с графиком, мы не планируем уменьшать объем финансирования системы здравоохранения даже в это сложное время. Темпы набраны достаточно серьезные. Все проекты, запланированные на 2026 год, уверен, будут выполнены.

В завершении поездки губернатор поздравил жителей региона с праздниками.

- Я всех поздравляю с наступившим Новым годом и желаю всем здоровья. Но если вам понадобится медицинская помощь, то все должны знать, что на территории Волгоградской области полномасштабная качественная профессиональная помощь будет оказана и взрослым, и детям, а также гостям региона. Мы создаем для этого все условия, - резюмировал Андрей Бочаров.

Фото: администрации Волгоградской области





