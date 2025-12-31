Общество

«Ощущалось общее предвкушение праздника»: волгоградка вспомнила советские очереди за мандаринами и ажиотаж на почте

31.12.2025
В наши дни места настоящему искреннему удивлению становится все меньше. Все чаще мы ломаем голову над подарком, сетуя, что «у человека есть буквально все», перебираем тонны рецептов для эффекта «вау» и уже с трудом представляем, что самый неподдельный восторг у людей может вызвать пара мандаринов и свежая, еще хрустящая, котлета по-киевски. А ведь когда-то именно такой набор считался лучшим угощением и вкусным подарком самому себе. 

Накануне Нового года сотрудники областного краеведческого музея рассказали об очередях за шампанским, кипах поздравительных открыток и самых популярных развлечениях горожан в дни праздничных каникул. 


Очереди за продуктами, без которых Новый год был просто немыслим, выстраивались в Волгограде задолго до праздников.

– Если мы говорим про 70-80-е годы, то едва ли не главным символом праздника было шампанское. Его ставили на стол даже те, кто не особо жаловал вкус напитка, – рассказывает заведующая отделом научно-экспозиционной работы Волгоградского областного краеведческого музея Ирина Талдыкина. – К центральному гастроному, где и продавали игристое, люди приходили примерно за неделю до Нового года. И если на витрину выставляли два-три ящика, очередь расписывалась буквально в один миг.

Как сейчас, так и тогда главным ароматом новогодней ночи был сладковатый, освежающий запах абхазских мандаринов. Получая в подарке пару цитрусовых, дети тех лет считали себя обладателями настоящего сокровища.

– У меня есть фотография с утренника в детском саду, где я стою, крепко зажав руками свой сладкий подарок. Всего-то навсего – два мандарина, шоколадные конфеты и россыпь карамелек. А какая радость! Этот вкус Нового года мы старались растянуть на весь январь, – ностальгирует Ирина Талдыкина. – Если же говорить про «взрослый» стол, то кулинария «Волгоград» продавала знаменитые котлеты по-киевски. Правда, тогда их делали на куриной ножке. Каким же писком моды считалось это блюдо. Представьте: две хрустящие котлетки, ложка Оливье, мандаринчик… Да, все это богатство доставалось не так просто, как сейчас. Но лично я никогда не слышала никакой ругани в очередях. Напротив, ощущалось какое-то общее предвкушение праздника.


Советская елка в стеклянных игрушках сегодня бы смотрелась как никогда актуально – вот она, цикличность моды. Ирина Талдыкина вспоминает, что разворачивание каждой игрушки из газеты было, пожалуй, самым ожидаемым событием для детворы.

– Дома обязательно стояла живая елка. Стеклянные игрушки 50-60-х годов, более современные блестящие украшения. Да, все мы с любовью вспоминаем свое прошлое, но лично мне кажется, что в этой простоте и была красота. Безо всяких американских носков, венков на дверях и Санта Клаусов, – рассуждает волгоградка. – Каникулы были намного короче современных, но за это время мы успевали не раз сходить в гости, покататься на катках, которые заливали буквально в каждом дворе, погулять по праздничному центру города и как следует отдохнуть.


Настроение праздника складывалось из мелочей – причем, не только гастрономических. Накануне праздников почтовые ящики волгоградцев ломились от количества открыток с простыми, но «живыми» поздравлениями и пожеланиями.

– Моя мама подписывала больше 40 открыток. Представляете, какой это колоссальный труд? Конечно, эти карточки и рядом не стояли с современными безликими открытками в мессенджерах. В дальние города и республики наши «весточки» улетали пораньше, соседям мы отправляли их чуть позже. Я помню, с какой радостью каждый из нас открывал ответное поздравление и читал, что у кого-то из близких родился ребенок, кто-то пошел в школу, а у кого-то прорезался первый зуб. Слова были простыми, поздравления – классическими, но все же письмо, написанное от руки, хранило тепло. Я и сейчас предпочитаю не писать сообщения, а именно звонить, чтобы услышать живой голос человека и сказать ему живые слова.

Фото государственного архива Волгоградской области/Vk.com

