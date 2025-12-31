Новые скорые выпускают на линию в новогоднюю ночь в Волгограде





В Волгограде и области 92 новые машины скорой помощи и 8 реанимобилей вводят в эксплуатацию. Первые автомобили, сообщает ИА «Высота 102», заступают на дежурство уже в новогоднюю ночь.

Напомним, что передача новых машин службе скорой помощи состоялась в декабре. В торжественной церемонии, которая проходила на площадке «Юного ястреба», принимал участие губернатор Андрей Бочаров. К этому дню весь спецтранспорт прошел технические осмотры, оформлены документы. Транспорт укомплектован новейшим оборудованием.

На протяжении всех новогодних праздников в Волгоградской области организована круглосуточная работа травмпунктов и станций скорой помощи.