Авиарейсы задерживаются в волгоградском аэропорту 15 ноября

15.11.2025 21:15
Сегодня, 15 ноября, в аэропорту города Волгограда задерживаются авиарейсы из-за угрозы беспилотной опасности и плана «Ковер», введенного Росавиацией. 

Как сообщает V102.RU, в настоящее время не могут вылететь из города-героя пять самолетов: четыре в Москву и один в Санкт-Петербург. Все рейсы отложены на более позднее время. 

Задерживается прибытие в Волгоград двух рейсов из Москвы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа». Время прилета также изменено. 

Примечательно, что рейс и Дубая все же ожидается в волгоградском аэропорту в 21:40 мск, но не исключено, что время еще будет скорректировано.

Напомним, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в 19:29 мск. В Волгограде также объявлена беспилотная опасность. 


