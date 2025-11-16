Над Волгоградской областью за ночь сбиты 17 БПЛА





16 ноября Минобороны России сообщило подробности ночной атаки беспилотников. По данным военных, дежурными расчётами ПВО был отражён налёт БПЛА на Волгоградскую область.

- Дежурными средствами ПВО над Волгоградской областью перехвачены и уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом, в целом, прошедшая атака затронула 7 регионов России. Наибольшее количество смертоносных летательных объектов было ликвидировано в воздушном пространстве Самарской области – 23 объектов. Ещё 5 беспилотников сбиты над Саратовской и Ростовской областями, по 3 над Курской и Воронежской областями, 1 – над Брянской.

Напомним, ранее налёт на Волгоградскую область прокомментировал губернатор Андрей Бочаров. По информации главы региона, дроны атаковали четыре жилых дома в городской черте.