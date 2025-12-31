Общество

Собравшиеся в Москву волгоградцы могут встретить Новый год в небе

31.12.2025 19:48
Волгоградцы, купившие билеты на вечерний рейс в Москву 31 декабря, вероятнее всего, встретят Новый год в небе. Вылет рейса авиакомпании «Победа», запланированного на 20.20 ранее, перенесен на 23.30 мск. 

На текущий момент в аэропорту Волгограда задерживается вылет шести рейсов: в Москву, Казань, Санкт-Петербург и Новосибирск. В 20.27 должен с четырехчасовым опозданием должен отправиться рейс в Москву «Победа» – принимающий аэропорт Шереметьево.

Вечером 31 декабря в Волгоградской области объявили беспилотную опасность. Росавиация об ограничениях на момент публикации не объявляла. 

