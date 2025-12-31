Общество

«Удивлять детей становится все сложнее»: волгоградский Дед Мороз – о рабочих казусах и росте цен

31.12.2025 21:38
Пока большинство волгоградцев нарезают салаты, накрывают на стол и в который раз пересматривают «Иронию судьбы, или с легким паром» волгоградец Илья Лаптев работает до самого боя курантов. Он – не сотрудник экстренных служб, а профессиональный Дед Мороз, который дарит детям веру в чудо и заставляет взрослых хотя бы ненадолго отвлечься от груза дел и проблем. О предпраздничном марафоне и профессиональных курьезах молодой мужчина рассказал корреспондентам ИА «Высота 102».

Пять лет назад волгоградец Илья Лаптев пробовал себя в новом, пока еще непривычном, образе. В разгар пандемии коронавируса начинающий Дед Мороз не без опасений ездил по домам горожан, в которых, несмотря на все ограничения, ждали праздника.

– Помню, как все вокруг опасались заражения, старались соблюдать меры профилактики. И все же люди хотели праздника. Как, впрочем, и сейчас. И наша задач – хотя бы на 5 или 10 минут подарить человеку эту радость. Вне зависимости от его возраста.

В современном мире возможностей и бесконечных развлечений растущим детям необходим эффект вау – иначе попросту заскучают и не поверят.

– На наших плечах - серьезная ответственность, ведь маленькие дети верят в волшебство всем сердцем. А вот у мальчишек и девчонок лет девяти поддерживать эту веру с каждым годом становится все сложнее и сложнее. Чтобы даже они оторвались от своих дел и восприняли тебя не просто как актера или аниматора, приходится работать и над образом, и над реквизитом, и над фокусами, – улыбается волгоградский Дед Мороз. – Помню, как однажды мы поздравляли одного мальчишку. Звали его Матвеем. Оценив меня еще на пороге, он сказал: «А я тебя видел в торговом центре! Только ты был в синей шубе». Пришлось импровизировать и говорить, что синяя шуба – мой обычный костюм. Для всех. А вот красный наряд – праздничный, специально для тебя!


За время предпраздничных «гастролей» Илья Лаптев настолько прикипает к своему образу, что после еще долго отвыкает от «дедморозовского» баритона и врезающихся в память поздравлений.

– На днях я возвращался с корпоратива. Шубу снял, а вот грим смывать не стал. По пути встречаю сотрудников ГИБДД. Заметив за рулем накрашенного человека, они, конечно же, остановили автомобиль: «Куда такой красивый едешь?». Отвечаю, что я – Дед Мороз. Они поинтересовались, где же тогда моя шуба? Уточнив еще пару моментов, улыбнулись, поздравили с наступающим и отпустили, – вспоминает волгоградец. – Я работаю вплоть до 31-го декабря, и, конечно, за это время сродняюсь со своим образом. Когда наши рабочие будни заканчиваются, я первым делом как следует отсыпаюсь и только после этого включаюсь в праздники.

Каждый год цены на поздравления новогодних волшебников неуклонно растут, признает Илья Лаптев. Пытаясь сохранять ценник в рамках разумного, артисты все же не могут жить в отрыве от ситуации на рынке.

- Каждый год мы поднимаем цены примерно на 10-15%. Те, кто выступают самостоятельно, стараются сохранять демократичность. Наши коллеги от агентств берут за выступление намного больше, - заключает Илья Лаптев. – Конечно, мы понимаем ситуацию, стараемся предусматривать скидки, но оставаться в одной цене тоже не можем. Заработанные деньги уходят и на покупку реквизита, и на бензин. Да и в магазинах, увы, ничего не дешевеет. Несмотря на то, что стоимость услуг потихоньку подрастает, люди все равно звонят и приглашают нас и на домашние поздравления, и на утренники в детские сады, и на взрослые корпоративы. Ведь накануне Нового года создать сказку хочется не только своим детям, но и самим себе.

