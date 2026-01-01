От 100 тысяч до 1,7 миллиона: в Волгоградской области обновили постановление о выплатах участникам СВО

В Волгоградской области в 2026 году за счет средств резервного фонда обладмина в рамках социальной поддержки будет выплачена разовая материальная помощь в сумме от 100 тысяч до 1,7 миллиона рублей участникам спецоперации. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации Волгоградской области. Оно вступает в силу сегодня, 1 января 2026 года.

Так, выплата в размере 1,7 миллиона рублей предусмотрена для граждан, отобранным военным комиссариатом Волгоградской области на военную службу по контракту и заключившим не ранее 1 января 2026 года контракт с Минобороны о прохождении службы в рядах ВС РФ и назначенным на воинские должности в резервные подразделения.

Такая же выплата положена заключившим контракт с Минобороны не ранее 1 января 2026 года и убывающим в подразделения войск беспилотных систем.

Разовая выплата в размере 1 миллиона рублей положена тем, кого отобрали для прохождения военной службы по контракту и заключившим его не ранее 1 января 2026 года о прохождении воинской службы в ВС РФ, в том числе убывающим в воинские части по отношениям командиров воинских частей не для резервных подразделений.

А также гражданам, которые заключили контракт не ранее 1 января с Минобороны в период прохождения военной службы по призыву.

Разовая выплата в сумме 400 тысяч рублей выплачивается:

- гражданам, которые заключили контракт с Минобороны после 1 января текущего года в период прохождения военной службы по частичной мобилизации 2022 года, призванным с территории Волгоградской области;

- гражданам, заключившим не ранее 1 января контракт о прохождении службы в войсках Росгвардии в войсковой части 3642, расположенной на территории Волгоградской области;

- гражданам из числа лиц, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 5.1 статьи 34 ФЗ от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», заключившим контракт с Минобороны о прохождении воинской службы в ВС РФ.

Выплата в 100 тысяч рублей будет выплачиваться гражданам, призванным на территории Волгоградской области на военную службу по частичной мобилизации в соответствии с Указом Президента РФ от 21 сентября 2022 года.

Аналогичная разовая выплата полагается и тем, кто заключил контракт с Минобороны о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, на срок не менее одного года.

Указанное постановление будет действовать до 31 декабря 2026 года.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!