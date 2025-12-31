Волгоградцы не планируют запускать фейерверки в новогоднюю ночь





Большинство жителей Волгоградской области, принявших участие в экспресс-опросе ИА «Высота 102», заявили, что не планируют использовать пиротехнику в новогоднюю ночь.

Редакция информагентства поинтересовалась у читателей, будут ли они запускать фейерверки. Вариантов ответов было всего два – да / нет. Большинство волгоградцев выбрали ответ, согласно которому не думают нарушать запрета (338 опрошенных или 91%). Лишь 9% участников опроса заявили, что будут запускать фейерверки, несмотря на ограничения (34 человека).

Напомним, запрет действует в Волгоградской области с 25 декабря 2025 года до 20 января 2026 года. Физическим лицам за нарушение его грозят штрафы до 5000 рублей.