Волгоградцы проигнорировали запрет на использование фейерверков

В новогоднюю ночь в Волгограде было шумно от взрывающихся петард и фейерверков, запрет на использование которых действует в регионе до 20 января.

- Людям, конечно, хочется праздника. Однако закон есть закон, да еще и на фоне угрозы атаки БПЛА слышать похожие на взрывы звуки было жутковато, - сообщили информагентству читатели.

Ранее, напомним, в экспресс-опросе ИА «Высота 102» большинство участников выбрали ответ, согласно которому нарушать закон об использовании фейерверков они не собирались.

Отметим, что за нарушение закона физическим лицам грозят штрафы до 5000 рублей.





