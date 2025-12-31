Жители Жирновска ждут тепла к Новому году после аварии на сетях

В городе Жирновске Волгоградской области за несколько часов до Нового года сотни местных жителей остаются без отопления в квартирах. По словам читателей ИА «Высота 102», отсутствие отопления вызвано аварией на сетях.

– На улице 35 лет Победы вторые сутки без отопления несколько пятиэтажек при уличной температуре -10. Живем в доме №5, также, насколько известно, дома №№ 2, 4 , 7, и 9. Никто ничего не делает, – сообщают жители Жирновска.

В экстренных службах Волгоградской области ИА «Высота 102» сообщили, что ремонт на теплотрассе завершился около 18.00. По данным специалистов, на заполнение системы теплоресурсом и подачи его в дома необходимо не менее трех часов.

– Трубы холодные. Вот такой предновогодний подарок, – сетуют местные жители. – Живем в 800 метрах от котельной, пока тепла в доме нет.