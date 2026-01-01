В Волгоградской области утром 1 января снята угроза беспилотной опасности, которая была объявлена накануне в 18:13 мск. Сообщения с оповещениями об отбое воздушной опасности начали поступать на телефоны жителей региона от РСЧС с 07:17 мск. Таким образом, угроза атак БПЛА действовала в регионе более 13 часов.

Отметим, что сообщений о закрытии воздушного пространства над волгоградским аэропортом не поступало. Тем не менее, по данным Минобороны РФ, над Волгоградской областью 31 декабря был сбит 1 украинский БПЛА.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!