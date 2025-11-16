Бочаров: четыре жилых дома в Волгограде подверглись атаке дронами ВСУ





Волгоград с вечера 15 ноября подвергся массовой атаке украинских беспилотников. По сообщению губернатора Волгоградской области, дроны атаковали четыре жилых дома в городской черте.

– Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Террористической атаке преступного киевского режима подверглись жилые объекты в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда. По адресу ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 отмечены повреждения остекления в квартирах. Также террористической атаке подверглись дома по адресам Восточно-Казахстанская, 12; Кропоткина, 1 и Николая Отрады, 4а, – прокомментировал Андрей Бочаров текущую ситуацию в регионе.

В результате террористической атаки в Волгограде есть трое пострадавших. Сообщается, что медицинские службы оказывают всю необходимую помощь – угрозы жизни горожан нет. Пожарные в настоящее время тушат возгорание в доме по ул. Кропоткина, 1, на севере Волгограда.

По словам Бочарова, в настоящее время в Волгограде оперативные службы устраняют последствия атаки. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

– Специалисты оперативных служб и муниципальных образований проводят работы по уточнению повреждений и ликвидации последствий. Мною даны поручения администрации Волгограда подготовить пункт временного размещения в школе N51 и лицее N7 для обеспечения безопасности жителей на время работы саперов, – подчеркнул губернатор.