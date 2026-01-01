200 спасателей патрулируют места зимней рыбалки в Волгоградской области

В Волгоградской области в период новогодних каникул 200 сотрудников аварийно-спасательной службы патрулируют места зимней рыбалки. Дежурства на водных объектах в праздничные дни усилена, сообщили в профильном комитете обладмина.

Спасатели готовы оказать помощь в случае нештатных ситуаций. На вооружении поисково-спасательных подразделений имеются необходимый транспорт, специальное снаряжение и оборудование. Также проводится профилактическая работа с жителями.

Жителям и гостям региона напоминают, что в случае происшествия на водоемах нужно обращаться в экстренные службы по телефонам: 8(8442) 33-60-60 и 112.

Фото: администрации Волгоградской области





