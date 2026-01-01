Общество

Фуры из Китая привезли в Волгоград детали гигантского аттракциона

Общество 01.01.2026 12:25
0
01.01.2026 12:25


В Волгоград из Китая прибыли первые грузовики с деталями 120-метрового колеса обозрения, который будет установлен в ЦПКиО.

- Первые две машины с колесом обозрения высотой 120 метров сейчас приехали из Китая в Центральный парк, - сообщил директор ЦПКиО Андрей Еркин.

По его словам, в ближайшее время прибудут и оставшиеся машины. После этого начнется монтаж гигантского аттракциона.

Напомним, первые машины с колесом обозрения были отгружены на заводе в Китае в середине ноября. Тогда 27 фур выехали из Шеньяна в Волгоград. Первые грузовики прибыли в город на Волге накануне Нового года. В ЦПКиО уже подготовлен фундамент для монтажа 120-метрового колеса обозрения, которое получило название «Звезда Сталинграда».

Фото: Андрей Еркин / t.me 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.01.2026 14:16
Общество 01.01.2026 14:16
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2026 13:39
Общество 01.01.2026 13:39
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2026 12:57
Общество 01.01.2026 12:57
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2026 12:25
Общество 01.01.2026 12:25
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2026 11:46
Общество 01.01.2026 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2026 09:58
Общество 01.01.2026 09:58
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2026 09:17
Общество 01.01.2026 09:17
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2026 08:53
Общество 01.01.2026 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2026 08:36
Общество 01.01.2026 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2026 08:02
Общество 01.01.2026 08:02
Комментарии

0
Далее
Общество
01.01.2026 02:14
Общество 01.01.2026 02:14
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 22:23
Общество 31.12.2025 22:23
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 22:15
Общество 31.12.2025 22:15
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 22:06
Общество 31.12.2025 22:06
Комментарии

0
Далее
Общество
31.12.2025 21:38
Общество 31.12.2025 21:38
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:42
Волгоградцы 1 января столкнулись с задержками поездов из-за снегопада на юге РоссииСмотреть фотографии
14:16
Объявлен двухдневный траур по погибшим от удара ВСУ в Херсонской областиСмотреть фотографии
13:39
Умер известный волгоградский сортоиспытатель Николай ЧеботковСмотреть фотографии
12:57
Коммунальные службы чистят Волгоград после новогодней ночиСмотреть фотографии
12:25
Фуры из Китая привезли в Волгоград детали гигантского аттракционаСмотреть фотографии
11:46
200 спасателей патрулируют места зимней рыбалки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:22
Быстрее, надежнее и с ветерком: какие транспортные мечты сбылись у волгоградцев в 2025 годуСмотреть фотографии
10:51
«Многие сгорели заживо»: 24 россиянина погибли при атаке ВСУ по кафе и гостинце у Черного моряСмотреть фотографии
09:58
Пёс Кокос из волгоградского приюта чудом нашел нового хозяинаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:17
В Волгоградской области потеплеет до +3 градусовСмотреть фотографии
08:53
Два авиарейса задерживаются в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
08:36
Волгоградцы проигнорировали запрет на использование фейерверковСмотреть фотографии
08:02
Угроза беспилотной опасности действовала в Волгоградской области 13 часовСмотреть фотографии
02:14
В Волгоградской области военные ликвидировали дрон ВСУСмотреть фотографии
22:23
Волгоградцы не планируют запускать фейерверки в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
22:15
Не кладите гостей в постель: какие приметы нужно соблюдать 1 января обязательноСмотреть фотографии
22:06
«Ощущалось общее предвкушение праздника»: волгоградка вспомнила советские очереди за мандаринами и ажиотаж на почтеСмотреть фотографии
21:38
«Удивлять детей становится все сложнее»: волгоградский Дед Мороз – о рабочих казусах и росте ценСмотреть фотографии
21:00
Волгоградцев предупредили о задержке поездов из-за аномального снегопадаСмотреть фотографии
20:34
Жители Жирновска ждут тепла к Новому году после аварии на сетяхСмотреть фотографии
20:09
Новые скорые выпускают на линию в новогоднюю ночь в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:48
Собравшиеся в Москву волгоградцы могут встретить Новый год в небеСмотреть фотографии
19:36
Не дороже денег? Красную икру раскупили в Волгограде за несколько часов до Нового годаСмотреть фотографии
18:45
Волгоградцев предупредили об угрозе атаки дронами вечером 31 декабряСмотреть фотографии
18:26
Волгоградцы рискуют крупно проштрафиться в новогоднюю ночьСмотреть фотографии
17:41
«Верим в вас и нашу Победу»: что волгоградцы услышат в новогоднем поздравлении Владимира ПутинаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:47
Запрет на работу мигрантов в 2026 году расширили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:55
Космонавты с МКС поздравили волгоградцев с Новым годомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:15
Волгоградские врачи спасли Деда МорозаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:50
Силы МЧС в Волгоградской области переведены на усиленный режим работыСмотреть фотографии
 