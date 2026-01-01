Фуры из Китая привезли в Волгоград детали гигантского аттракциона

В Волгоград из Китая прибыли первые грузовики с деталями 120-метрового колеса обозрения, который будет установлен в ЦПКиО.

- Первые две машины с колесом обозрения высотой 120 метров сейчас приехали из Китая в Центральный парк, - сообщил директор ЦПКиО Андрей Еркин.

По его словам, в ближайшее время прибудут и оставшиеся машины. После этого начнется монтаж гигантского аттракциона.

Напомним, первые машины с колесом обозрения были отгружены на заводе в Китае в середине ноября. Тогда 27 фур выехали из Шеньяна в Волгоград. Первые грузовики прибыли в город на Волге накануне Нового года. В ЦПКиО уже подготовлен фундамент для монтажа 120-метрового колеса обозрения, которое получило название «Звезда Сталинграда».

Фото: Андрей Еркин / t.me





