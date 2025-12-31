Общество

Не кладите гостей в постель: какие приметы нужно соблюдать 1 января обязательно

Общество 31.12.2025 22:15
В новогоднюю ночь принято загадывать желания и мысленно оставлять в прошлом все невзгоды, как будто начиная жизнь с чистого листа. Наши предки, кроме этого, ориентировались на целый набор примет и советов, без соблюдения которых, как они верили, не видать счастливой жизни в ближайшие месяцы.

Так, например, выходя на улицу, принято было обращать внимание на первого встречного. Встреча с мужчиной сулила богатство, а вот повстречаться с женщиной не хотелось никому – это считалось предсказанием бедности.

Старались наши предки в течение дня 1 января как можно чаще менять одежду. От этого, верили они, тоже зависело их благосостояние.

К слову, строго запрещалось класть гостей на супружескую постель 1 января. Случись такое, супруги ждали проблем и разлада в семье.

Что касается погоды, то солнце и тепло 1 января сулили жаркий июль, снег предвещал дожди в этот летний месяц. 

Если утром в первый день нового года замечали иней на ветках деревьев, то ждали богатого урожая.

