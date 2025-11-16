Три человека пострадали в Волгограде во время теракта с дронами ВСУ



В Волгограде три человека пострадали во время атаки украинскими дронами по жилым домам на западе и севере областного центра. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

По словам главы региона, жизням пострадавших волгоградцев угрозы нет – им оказывается вся необходимая помощь.

– В результате террористической атаки в Волгограде есть трое пострадавших. Медицинские службы оказывают всю необходимую помощь – угрозы жизни горожан нет, – цитата из заявления Андрея Бочарова.

В настоящее время на севере Волгограда пожарные ликвидируют возгорание в жилой высотке на ул. Кропоткина, 1.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102», в результате массированной атаки повреждения были зафиксированы в четырех МКД – по ул. им. 51-й Гвардейской дивизии, 42 повреждено остекление в квартирах, есть повреждения на улицах Восточно-Казахстанская, 12, Николая Отрады, 4а.