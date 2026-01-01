Происшествия

«Многие сгорели заживо»: 24 россиянина погибли при атаке ВСУ по кафе и гостинце у Черного моря

Происшествия 01.01.2026 10:51
Мирное празднование Нового года на побережье Чёрного моря в Хорлах закончилось страшной трагедией. По сообщению главы Херсонской области Владимира Сальдо, в результате целенаправленного удара ВСУ по кафе и гостинице пострадали более 50 человек, 24 человека погибли.

- Три БПЛА ударили по кафе и гостинице на побережье Чёрного моря в Хорлах. По предварительным данным, пострадали более 50 человек, 24 человека погибли. Цифры уточняются…Многие сгорели заживо. Погиб ребёнок, - сообщил Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, один из БПЛА был начинен зажигательной смесью. Пожар ликвидировали только под утро. В настоящее время врачи борются за жизнь пострадавших.


