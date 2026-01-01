Общество

Роструд назвал самую востребованную профессию в Волгоградской области

Общество 01.01.2026 19:08
Самыми востребованными, а поэтому и самыми высокооплачиваемыми в Волгоградской области являются водители. Об этом сообщил Роструд со ссылкой на данные портала «Работа России».

- Водители нужны везде, но особенно в Волгоградской, Московской и Самарской областях, - сообщает Роструд.

В топ-5 самых востребованных на сегодняшний день профессий помимо водителя также входят швея, монтажник, электрогазосварщик и врач.

Примечательно, что больше всего нужны швеи в Московской области, а электрогазосварщики в Иркутской, Липецкой и Мурманской областях. Монтажников преимущественно ищут в Ленинградской, Амурской и Тюменской областях, в Москве, Татарстане и в Краснодарском крае.

Ранее сообщалось, что водителям в Волгоградской области готовы платить до 280 тысяч рублей.


