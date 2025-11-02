Росстат: средняя зарплата волгоградцев снизилась до 65831 рубля





В августе 2025 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата организаций Волгоградской области составила 65831 рубль. Новые данные опубликовал Росстат.

В среднем с января по август она составляла 66339 рублей, что на 17,1% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.



Между тем, в июле 2025 года средняя зарплата волгоградцев была выше - 69389 рублей. Как ранее комментировали в Волгоградстате, такие перепады в уровнях зарплат в летние месяцы связаны с периодами отпусков.



Среди регионов ЮФО самая высокая средняя зарплата в августе была у работников Краснодарского края – 73453 рубля. На втором и третьем местах расположились Ростовская и Астраханская области – 67831 и 67113 рублей соответственно.









