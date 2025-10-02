Средняя зарплата волгоградцев снизилась на 344 рубля

Новые данные о средней заработной плате жителей Волгоградской области опубликовал Росстат. В июле 2025 года она составила 69389 рублей. Это меньше на 344 рубля, чем было в июне 2025 года (69733 рубля).
При этом средняя зарплата жителей региона за период с января по июль составила 66412 рублей.
Волгоградская область занимает третье место в ЮФО по уровню средней зарплаты. Больше всего в июле получали жители Краснодарского края – 76221 рубль. На втором месте оказалась Ростовская область – 70771 рубль. Отстающей по этому показателю снова стала Калмыкия – здесь в июле получали в среднем около 51318 рублей.
Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!