Экономика

Средняя зарплата волгоградцев снизилась на 344 рубля

Экономика 02.10.2025 10:23
0
02.10.2025 10:23


Новые данные о средней заработной плате жителей Волгоградской области опубликовал Росстат. В июле 2025 года она составила 69389 рублей. Это меньше на 344 рубля, чем было в июне 2025 года (69733 рубля).

При этом средняя зарплата жителей региона за период  с января по июль составила 66412 рублей.

Волгоградская область занимает третье место в ЮФО по уровню средней зарплаты. Больше всего в июле получали жители Краснодарского края – 76221 рубль. На втором месте оказалась Ростовская область – 70771 рубль. Отстающей по этому показателю снова стала Калмыкия – здесь в июле получали в среднем около 51318 рублей.



Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
02.10.2025 09:24
Экономика 02.10.2025 09:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.10.2025 06:59
Экономика 02.10.2025 06:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.10.2025 09:38
Экономика 01.10.2025 09:38
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2025 12:06
Экономика 30.09.2025 12:06
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2025 09:50
Экономика 30.09.2025 09:50
Комментарии

0
Далее
Экономика
30.09.2025 09:00
Экономика 30.09.2025 09:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.09.2025 06:37
Экономика 30.09.2025 06:37
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.09.2025 21:25
Экономика 29.09.2025 21:25
Комментарии

0
Далее
Экономика
29.09.2025 16:21
Экономика 29.09.2025 16:21
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
29.09.2025 07:39
Экономика 29.09.2025 07:39
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.09.2025 21:31
Экономика 28.09.2025 21:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
28.09.2025 06:31
Экономика 28.09.2025 06:31
Комментарии

0
Далее
Экономика
27.09.2025 19:45
Экономика 27.09.2025 19:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
26.09.2025 12:19
Экономика 26.09.2025 12:19
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.09.2025 09:24
Экономика 25.09.2025 09:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:50
В Волгограде на дорогах появятся новые знаки и разметкаСмотреть фотографии
12:43
Под Волгоградом бухгалтеру из станицы грозит срок за хищение почти 7 млн рублейСмотреть фотографии
12:38
Теперь официально: Волжский переходит на новую систему оплаты за отоплениеСмотреть фотографии
12:12
Авария с мотоциклом в центре Волгограда попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:26
В Саратове мужчина ворвался на урок, чтобы запугать школьникаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:57
50 на 50? Учёные РАН пообещали волгоградцам ещё двое суток геомагнитного штормаСмотреть фотографии
10:46
Роскачество: «воскресшие» покойники начали обманывать россиянСмотреть фотографии
10:26
«ГАЗель» врезалась в толпу людей в Астрахани: видеоСмотреть фотографии
10:23
Средняя зарплата волгоградцев снизилась на 344 рубляСмотреть фотографии
10:18
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
10:11
Под Волгоградом не нашлось желающих убрать свалку на месте столицы Золотой ОрдыСмотреть фотографии
09:24
«Невероятная наглость»: в Волгограде экологи засняли сброс стройотходов под окнами МКДСмотреть фотографииCмотреть видео
08:59
В Волжском задержаны трое после массовой драки со стрельбой у «Вкусно и точка»Смотреть фотографии
08:41
Вспышка бруцеллеза закрыла на карантин ферму под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:19
В Ростове треснула многоэтажка на ИвановскогоСмотреть фотографии
08:05
Экс-глава волгоградской полиции закрепился на посту мэра ВолгодонскаСмотреть фотографии
07:38
Минобороны: 4 БПЛА сбили над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
07:30
Яичница с помидорами подорожала для волгоградцевСмотреть фотографии
06:59
Цены на бензин и дизель рванули в Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:40
Бочаров: обломки БПЛА упали на дом и постройки в Елани Волгоградской областиСмотреть фотографии
06:34
Отбой беспилотной опасности объявили в Волгограде и областиСмотреть фотографии
06:24
Росавиация отменила план «Ковер» в аэропорту СталинградСмотреть фотографии
06:11
Бастрыкин поручил забрать дело о массовой драке в ВолжскомСмотреть фотографии
05:51
План «Ковер» накрыл аэропорт СталинградСмотреть фотографии
05:51
Волгоградским героям и инвалидам повысят соцвыплатыСмотреть фотографии
21:45
Мэр Волжского испытал себя и новую скейт-плошадку на прочностьСмотреть фотографииCмотреть видео
21:25
Минпромторг составил список разрешенных для такси автомобилейСмотреть фотографии
21:02
Минфин предложил новые льготы для участников СВО и их семейСмотреть фотографии
20:39
В Волгограде выявили опасный для здоровья чайСмотреть фотографии
20:00
Грозит ли дефицит бензина Волгоградской области: ситуация и комментарииСмотреть фотографии
 